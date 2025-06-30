Когда Петербург перестанет заливать дождями? Ждать ли июльской жары? Отвечает главный синоптик Петербурга Александр Колесов!

В самом конце июня циклон «Корнелиус» обрушил на Петербург шквальный ветер и ливни. В городе выпало до 20 мм осадков! Вообще минувший месяц оказался весьма дождливым — норма осадков превышена примерно на треть. Когда уже с неба перестанет лить? Увидя ли петербуржцы в ближайшее время солнце? И будет ли в июле жара? На все эти вопросы Собака.ru отвечает главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
Почему Петербург уже которую неделю заливает дождями?
Потому что через наш район уже которую неделю следуют циклоны. Очередной из них приходит, поливает нас дождями, в его тылу усиливается ветер — все стандартно. Потом циклон уходит, наступает перерыв в два–три дня без осадков, потом ему на смену приходит новый и все начинается сначала.
Все эти циклоны зарождаются в Атлантике, примерно над Европой, а дальше идут с запада на восток. В Европе сейчас стоит мощный антициклон, который не пускает их [в страны ЕС, — прим. Собака.ru], поэтому движение пока идет по северным районам: Скандинавия, Балтика, Петербург и дальше на восток к Уралу.
В этом смысле воскресный циклон [синоптики дали ему название «Корнелиус», — прим. Собака.ru] ничем особенно не выделяется. Неделю назад мы видели нечто похожее, еще через несколько дней — увидим снова. Все стандартно. Честно говоря, глядя на карту, уже несложно запутаться, какой день недели на дворе, обстановка выглядит примерно одинаково.
Кажется, в итоге в июне мы побили норму осадков?
Именно так. Дожди шли практически весь месяц, как я уже говорил, мы с начала лета существуем в режиме: циклон–перерыв-новый циклон. В этих условиях постоянно идут осадки, в городе сравнительно прохладно и мало солнца.
В итоге месячную норму осадков мы перевыполнили уже примерно на 30%. В итоге у нас самый мокрый июнь за последние годы. Больше осадков в Петербурге, разумеется, бывало — в 2016, в 2010, в 2009 годах у нас вообще было около 160% от июньской нормы.
Однако за последние несколько очень сухих лет (где-то с конца 2010-х годов) мы несколько отвыкли от ситуации, когда июнь получается настолько влажным — все время было сухо и влажно. Однако теперь мы возвращается к в общем-то нормальной для нас погоде.
Кстати, температура на этом фоне тоже не показала положительной аномалии. Напротив, месяц даже получился чуть-чуть холоднее нормы — примерно на 0,5 градуса. Согласно нормативам, это очень небольшое отклонение, но факт остается фактом, в июне у нас отрицательная аномалия.
Ждать ли петербуржцам просвета?
Конечно, ждать! В понедельник, 30 июня циклон [«Корнелиус»] ушел, уже во вторник нас ждут разве что кратковременные дожди (причем, вероятно, только в Ленинградской области).
Теперь на несколько дней в Петербурге устанавливается хорошая погода без существенных осадков. В среду будет чуть ли не до +25 градусов. В четверг — то же самое: +22…+24 градуса. Впрочем, в этот день в город вернутся дожди — к Петербургу подходит новый циклон, который опять принесет в город осадки.
То есть радикального улучшения погоды ждать не стоит?
Да, ничего подобного пока в прогнозах не видно. Где-то 3-4 июля в городе будет новый циклон, потом еще один — 5-6 числа. В целом, мы предполагаем, что до конца первой декады месяца будет сохраняться подобная ситуация.
При этом температурный фон будет в районе +20 градусов. Какие-то дни будут, понятное дело, теплее, какие-то холоднее. И, конечно же, периодические осадки. До середины месяца дела будут обстоять именно таким образом.
А к концу месяца погода хоть улучшится?
Ну, точно мы этого знать не можем. Все на что я и мои коллеги способны — это составить прогноз. По нашим расчетам вторая и третья декады июля будут более теплыми, там уже +22…+27 градусов. Однако периодические дожди, скорее всего, будут сохраняться.
Для того, чтобы череда циклонов начала обходить нас стороной, над нашим районом должен установиться антициклон, но мы его пока не видим и даже не прогнозируем его появление. Конечно, все может измениться — и это было бы очень хорошо(!) — но наши расчеты пока не дает оснований для оптимизма.
Соответственно никаких температурных рекордов также не предвидится. Пока у нас продолжается период когда дневная температура на 1–2 градуса ниже нормы. Но в конце месяца должны выйти на положительную аномалию. Однако это тепло, повторюсь, связано с влажными воздушными массами, которые принесут в город не только рост температуры, но и новые осадки.
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