Когда Петербург перестанет заливать дождями? Ждать ли июльской жары? Отвечает главный синоптик Петербурга Александр Колесов!

Почему Петербург уже которую неделю заливает дождями?

Потому что через наш район уже которую неделю следуют циклоны. Очередной из них приходит, поливает нас дождями, в его тылу усиливается ветер — все стандартно. Потом циклон уходит, наступает перерыв в два–три дня без осадков, потом ему на смену приходит новый и все начинается сначала.

Все эти циклоны зарождаются в Атлантике, примерно над Европой, а дальше идут с запада на восток. В Европе сейчас стоит мощный антициклон, который не пускает их [в страны ЕС, — прим. Собака.ru], поэтому движение пока идет по северным районам: Скандинавия, Балтика, Петербург и дальше на восток к Уралу.

В этом смысле воскресный циклон [синоптики дали ему название «Корнелиус», — прим. Собака.ru] ничем особенно не выделяется. Неделю назад мы видели нечто похожее, еще через несколько дней — увидим снова. Все стандартно. Честно говоря, глядя на карту, уже несложно запутаться, какой день недели на дворе, обстановка выглядит примерно одинаково.