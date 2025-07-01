Открытие Галереи имени Якова Чернихова, ограничения для курьеров и уличных торговцев: что изменится для петербуржцев в июле

Ограничения для курьеров

С 1 июля курьерам можно передвигаться по тротуарам на велосипедах, электросамокатах и электровелосипедах со скоростью до 10 километров в час. Им ограничили движение в 18 районах города. Например, в историческом центре — по Невскому и Смольному проспектам, улице Восстания, Дворцовой площади.

С 15 июля на одежде доставщиков, их транспортных средствах и сумках должны быть идентификационные номера. К этой дате агрегаторы обязаны сформировать реестры доставок товаров курьерами, где будут указаны ФИО, данные паспорта, патента, водительских прав (при наличии), а также медицинские документы сотрудников. Работники, чьих данных не будет в реестре, брать заказы не смогут.

Галерея имени Якова Чернихова

В Канатном цехе «Красный гвоздильщик» 10 июля официально откроют Галерею имени Якова Чернихова. В экспозиции: графические работы, арт-объекты в стиле конструктивизма, воссозданная комната архитектор-визионера.

Ограничения для уличных торговцев

С 1 июля разносная торговля запрещена почти у всех станций метро, в парках, у остановок общественного транспорта, на десятках автомобильных и пешеходных дорог. Помимо этого в список вошли территории вблизи учебных заведений, спортивных и учреждений здравоохранения и культуры. Торговать с рук можно будет не ближе, чем в 50 метрах от них.

Новые правила обращения в суд

С 1 июля подать документы по делам об административных правонарушениях можно в электронном виде. Ранее бумаги принимали по почте или факсу.

Ограничения на станции метро «Комендантский проспект»

Вход в вестибюль станции «Комендантский проспект» ограничен до 29 августа с 07:30 до 09:00 по будням из-за капитального ремонт эскалатора.