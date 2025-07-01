Открытие Галереи имени Якова Чернихова, ограничения для курьеров и уличных торговцев: что изменится для петербуржцев в июле

Увеличение лимита по европротоколу, рост тарифов на коммунальные услуги, защита от кибермошенников: Собака.ru рассказывает, какие изменения ждут горожан в этом месяце.
Ограничения для курьеров
С 1 июля курьерам можно передвигаться по тротуарам на велосипедах, электросамокатах и электровелосипедах со скоростью до 10 километров в час. Им ограничили движение в 18 районах города. Например, в историческом центре — по Невскому и Смольному проспектам, улице Восстания, Дворцовой площади.
С 15 июля на одежде доставщиков, их транспортных средствах и сумках должны быть идентификационные номера. К этой дате агрегаторы обязаны сформировать реестры доставок товаров курьерами, где будут указаны ФИО, данные паспорта, патента, водительских прав (при наличии), а также медицинские документы сотрудников. Работники, чьих данных не будет в реестре, брать заказы не смогут.
Галерея имени Якова Чернихова
В Канатном цехе «Красный гвоздильщик» 10 июля официально откроют Галерею имени Якова Чернихова. В экспозиции: графические работы, арт-объекты в стиле конструктивизма, воссозданная комната архитектор-визионера.
Ограничения для уличных торговцев
С 1 июля разносная торговля запрещена почти у всех станций метро, в парках, у остановок общественного транспорта, на десятках автомобильных и пешеходных дорог. Помимо этого в список вошли территории вблизи учебных заведений, спортивных и учреждений здравоохранения и культуры. Торговать с рук можно будет не ближе, чем в 50 метрах от них.
Новые правила обращения в суд
С 1 июля подать документы по делам об административных правонарушениях можно в электронном виде. Ранее бумаги принимали по почте или факсу.
Ограничения на станции метро «Комендантский проспект»
Вход в вестибюль станции «Комендантский проспект» ограничен до 29 августа с 07:30 до 09:00 по будням из-за капитального ремонт эскалатора.
Ограничения движения транспорта
В Калининском районе с 1 июля по 3 октября проезд для автомобилей закрыт по улице Обручевых от проспекта Науки до тупика из-за строительства сетей.
В Красногвардейском районе с 1 по 31 июля из-за возведения газопровода ограничено движение на Муринской дороге — на участке от Муринского моста до аллеи Евгения Шварца. На Объездной дороге — в районе пересечения с Заневским проспектом. Здесь реконструируют водопровод.
В Курортном районе с 1 июля по 8 августа ограничено движение транспорта по Приморскому шоссе в поселке Серово от проспекта Ленина в Зеленогорске до административной границы с Ленобластью, с поэтапным закрытием выездов на Приморское шоссе с прилегающих улиц.
В Пушкинском районе с 2 по 9 июля ограничат движение транспорта по Автомобильной улице в городе Пушкин от Сетевой улицы до Колпинского шоссе, с закрытием движения по Автомобильной улице в направлении от Сетевой улицы к Колпинскому шоссе.
Защита от кибермошенников
С 5 июля клиенту банка, передавшему из корыстных побуждений свою карту или доступ к счету другому лицу, грозит до трех лет лишения свободы. За приобретение чужой карты или доступа к счету другого лица, передачу и незаконные операции предусмотрено наказание виде лишения свободы на срок до шести лет с возможным штрафом.
Рост тарифов на ЖКУ
С 1 июля в Петербурге повысили тарифы на коммунальные услуги в среднем на 14,6% при среднероссийском темпе 11,9%. Так, теплоснабжение будет стоить 2 425,79 руб./Гкал, водоснабжение и водоотведение — 42,42 руб./куб.м., газ — 9 033,83 руб./1000 куб.м., электричество — 5,22-6,97 руб./кВт·ч. Власти направят 34 млрд рублей на компенсацию части расходов, что позволит снизить платежи за отопление на 40% и на 10% уменьшить тарифы на вывоз отходов.
Новые ограничения в ипотеке
1 июля Центробанк ввел прямые ограничения выдачи ипотеки. Кредит на жилье будет сложно получить гражданам с долговой нагрузкой выше 50% от доходов, первоначальным взносом менее 20% и на оформление сроком 30 и более лет. Доля таких заемщиков в банков с универсальной лицензией не должна превышать 2%.
Штрафы за сокрытие выбросов парниковых газов
1 июля ввели штрафы за непредставление или несвоевременную подачу отчета о выбросах парниковых газов: для должностных лиц — от 10 тысяч до 50 тысяч рублей, для предпринимателей — от 50 тысяч до 150 тысяч рублей, для юридических лиц — от 150 тысяч до 500 тысяч рублей.
Доступ к персональным данным
С 1 июля вся работа с персональными данными — от сбора до удаления — должна происходить только на территории России. ФСБ, СВР, ФСО и МВД получат доступ к государственным, муниципальным и другим системам, где есть информация об их сотрудниках.
Социальные банковские счета и вклады
С 1 июля банки открывают специальные счета и вклады для людей, получающих соцподдержку. Условия во многом совпадают с условиями срочного вклада и накопительного счета, но есть нюансы: сумма вложений не должна превышать 50 тысяч рублей, гражданин может открыть не более одного вклада и одного счета, а проценты начисляют ежемесячно, но на отдельный банковский счет.
Увеличение лимита по европротоколу
С 5 июля максимальная сумма возмещения по ОСАГО при оформлении документов о ДТП без вызова сотрудников полиции (европротокол) при разногласиях между участниками аварии составит 200 тысяч рублей, ранее было 100. Это касается случаев, когда есть фото повреждений.
Школьная форма по ГОСТу
С 1 июля в России действует ГОСТ с требованиями к школьной форме. Одежда учеников должна быть удобной, в деловом стиле, носить светский характер и без запрещенной символики.
Ограничения на выдачу автокредитов
Центробанк с 1 июля вводит лимит по автокредитам. Теперь доля заемщиков с долговой нагрузкой от 50% до 80% для банков с универсальной лицензией и МФО не должна превышать 20% от общего объема предоставленных автокредитов или кредитов под залог авто. Если долговая нагрузка заемщика больше 80%, то лимит уже будет 5% от общего объема таких кредитов. Ограничения затронут микрофинансовые организации и банки с универсальной лицензией, чей капитал составляет минимум млрд рублей.
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