Сильные ливни принесут до 20 миллиметров осадков в Петербурге

По прогнозу синоптиков, в течение дня выпадет от 8 до 13 миллиметров осадков, в некоторых районах — до 15–20, возможны ливни.

«Максимальное количество зафиксировано в Приморском районе — 9,97 мм, с интенсивностью 7,99 мм за 20 минут — сверхрасчетное значение», — отметили в ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Днем ранее в Петербурге был объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за дождя, грозы и ветра. Власти призывают водителей к осторожности и рекомендуют по возможности отказаться от использования личного транспорта, пешеходам — соблюдать внимательность на улице.

«С 15 часов 29 июня до 15 часов 30 июня «желтый» уровень вводится в связи с сильным ветром. Местами порывы могут достигать 15 метров в секунду», — сообщается в обращении Смольного.

О желтом уровне погодной опасности информирует также Гидрометцентр России.

Ранее мы рассказывали, что на погоду в Петербурге в конце июня повлияет циклон «Корнелиус».