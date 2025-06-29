Ветрено, дождливо и холодно: прогноз петербургских синоптиков на воскресенье

«Температура воздуха +15…+17 градусов, в Ленинградской области +14…+19. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, 5-10 метров в секунду, ближе к вечеру с порывами до 12-17. Атмосферное давление будет падать и составит 743 миллиметров ртутного столба, что существенно ниже нормы»,— сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 30 июня, облачная с прояснениями погода. Кратковременные дожди. Ветер северо-западный, северный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью +11...+13 градусов, днем +16...+18. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет повышаться.