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Ветрено, дождливо и холодно: прогноз петербургских синоптиков на воскресенье

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 29 июня, погоду в Петербурге сформирует очередной, пришедший с северо-запада, циклонический вихрь «Корнелиус». Он закроет небо плотными облаками, вызовет дожди, местами ливни, по области с грозами.

 

Tatiana Kovaleva / Shutterstock.com

«Температура воздуха +15…+17 градусов, в Ленинградской области +14…+19. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, 5-10 метров в секунду, ближе к вечеру с порывами до 12-17. Атмосферное давление будет падать и составит 743 миллиметров ртутного столба, что существенно ниже нормы»,— сказал Леус. 

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 30 июня, облачная с прояснениями погода. Кратковременные дожди. Ветер северо-западный, северный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью +11...+13 градусов, днем +16...+18. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет повышаться.

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