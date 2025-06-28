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Ремонтные работы стартовали на Светлановской площади

На одной из главных площадей Выборгского района в настоящий момент специалисты занимаются фрезерованием старого асфальтового слоя.

Фото: пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга

В ходе национального проекта «Инфраструктура для жизни» на Светлановской площади обновят свыше 18 тысяч квадратных метров покрытия проезжей части и тротуаров. Работы включают укладку выравнивающего и верхнего слоя асфальта, нанесение дорожной разметки и восстановление элементов благоустройства. 

«В ближайшее время стартуют ремонтные работы на участке Светлановского проспекта от Светлановской площади до Тихорецкого проспекта протяженностью свыше 2,6 км. В рамках ремонта дорожники отфрезеруют старое покрытие, уложат два слоя асфальтобетона и отремонтируют тротуары», — сообщили в пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

Важно! До 7 июля ограничивается движение транспорта.

Маршрут объезда: пр. Энгельса, далее по Ланскому шоссе, набережной Черной речки, Коломяжскому проспекту, Парашютной улице, Солунской улице, улице Аккуратова, Фермскому шоссе, Скобелевскому проспекту, улице Рашетова, проспекту Тореза, улице Сикейроса, проспекту Художников, Северному проспекту и Тихорецкому проспекту.

Ранее мы рассказывали о благоустройстве парков в Петербурге.

 

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