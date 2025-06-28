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В день проведения «Алых парусов» фонтаны будут работать в круглосуточном режиме

Сегодня ночью фонтаны в центре Петербурга будут работать без остановки и станут частью праздничного оформления городского выпускного «Алые паруса».

Endless luck / Shutterstock.com

О режиме работы фонтанов сообщили в Комитете по энергетике Санкт-Петербурга. Ими смогут насладиться жители и гости города даже ночью.

«В ночь с 28 на 29 июня городские водные жемчужины в центре Петербурга сопроводят праздничный выпускной», — подчеркнули в пресс-службе Комитета.

Фонтаны будут доступны для посещения по следующим адресам:

  • Фонтан у здания Эрмитажа (Дворцовая набережная, 38);
  • Фонтан у Адмиралтейства (Адмиралтейский проспект, 3);
  • Фонтан на Манежной площади;
  • Фонтан «Шар» (Невский проспект, 56);
  • Фонтан у Казанского собора (Казанская площадь, 2).

Ранее мы рассказывали о возможных ограничениях мобильного интернета во время проведения «Алых парусов».

 

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