В день проведения «Алых парусов» фонтаны будут работать в круглосуточном режиме

Сегодня ночью фонтаны в центре Петербурга будут работать без остановки и станут частью праздничного оформления городского выпускного «Алые паруса».
О режиме работы фонтанов сообщили в Комитете по энергетике Санкт-Петербурга. Ими смогут насладиться жители и гости города даже ночью.
«В ночь с 28 на 29 июня городские водные жемчужины в центре Петербурга сопроводят праздничный выпускной», — подчеркнули в пресс-службе Комитета.
Фонтаны будут доступны для посещения по следующим адресам:
- Фонтан у здания Эрмитажа (Дворцовая набережная, 38);
- Фонтан у Адмиралтейства (Адмиралтейский проспект, 3);
- Фонтан на Манежной площади;
- Фонтан «Шар» (Невский проспект, 56);
- Фонтан у Казанского собора (Казанская площадь, 2).
Ранее мы рассказывали о возможных ограничениях мобильного интернета во время проведения «Алых парусов».
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