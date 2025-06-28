В день проведения «Алых парусов» фонтаны будут работать в круглосуточном режиме

О режиме работы фонтанов сообщили в Комитете по энергетике Санкт-Петербурга. Ими смогут насладиться жители и гости города даже ночью.

«В ночь с 28 на 29 июня городские водные жемчужины в центре Петербурга сопроводят праздничный выпускной», — подчеркнули в пресс-службе Комитета.

Фонтаны будут доступны для посещения по следующим адресам:

Фонтан у здания Эрмитажа (Дворцовая набережная, 38);

Фонтан у Адмиралтейства (Адмиралтейский проспект, 3);

Фонтан на Манежной площади;

Фонтан «Шар» (Невский проспект, 56);

Фонтан у Казанского собора (Казанская площадь, 2).

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