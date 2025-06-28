В Петербурге планируют оцифровать фасады исторических зданий

Совет Федерации одобрил законопроект о создании единой системы учета жилищного фонда России. Ключевым элементом станет электронный паспорт для каждого жилого объекта, включающий данные о техническом состоянии, инженерных системах, заключенных договорах на коммунальные услуги и финансовых операциях с фондом капитального ремонта. Это позволит жильцам и потенциальным покупателям получать более полную информацию и контролировать расход средств на ремонт, — сообщает издание «Деловой Петербург».

Закон направлен на упрощение мониторинга состояния жилых домов и своевременное проведение ремонтных мероприятий, что повысит безопасность и сохранность жилья.

Еще одна возможная область регулирования — защита ценных элементов старых зданий, не являющихся официальными памятниками архитектуры. В частности, учет мог бы помочь сохранить старинные витражи, которые в Петербурге сейчас рассматриваются как часть фасадов.

Рассматривается возможность интеграции паспортов фасадов старых зданий в систему для защиты архитектурных элементов.

«Я думаю, что очень хорошей идеей было бы объединить такие электронные паспорта с паспортами фасада. Вернее, включить паспорт фасада в качестве раздела электронного паспорта», — рассказал юрист и градозащитник Павел Шапчиц «Деловому Петербургу».

Эффективность нововведений будет зависеть от содержания подзаконных актов и форм электронных паспортов.

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