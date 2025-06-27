Личный опыт: как я вместе с коммунальщиками помыл фасад дома на Большой Конюшенной

Многие фасады домов в центре города покрыты слоем грязи, оставшейся после зимы и выхлопов от машин. Петербуржец Кирилл Кудимов решил подойти к проблеме нестандартно — через UGC-контент. Договорился с местными жителями и рестораном и вместе с коммунальщиками за неделю помыл фасад доходного дома Михаила Ивановича Пущина на Большой Конюшенной улице. Выложил об этом видео в блог. Результат: около 450 тысяч просмотров, сотни восторженных комментариев, а главное — чистый фасад. Собака.ru попросила Кирилла рассказать о том, как ему это удалось.
Об идее
Я старший по Кейптауну: весь зимний сезон принимаю гостей и организую мероприятия на другом конце планеты. Работаю директором консьерж-сервиса в компании, которая организовывает туры для предпринимателей. Учился на промышленное гражданское строительство, поэтому понимаю, как устроена система ЖКХ.
В Петербург приезжаю каждый год летом. Снимаю квартиру в доходном доме Михаила Ивановича Пущина на Большой Конюшенной улице. Я коренной петербуржец, видел город разным, но то, какой он сегодня — грязный, немытый, пыльный, — вызывает чувство скорби. Мне хочется видеть Петербург чистым, но при этом я не готов тратить свою жизнь на изменение системы. У меня есть семья, дочь. Я не могу идти с лозунгами в духе на «баррикады мы все пойдем, за свободу покалечимся и умрем», но в силах поспособствовать тому, чтобы городские проблемы решались с помощью коммерческих структур.
У меня есть блог на 50 тысяч подписчиков. Хотелось использовать публичность во благо. Я решил проверить гипотезу: можно ли задать тренд на чистый Петербург? Для этого попробовал применить новый гибридный тип UGC-контента — когда контент-креатор объединяется с рекламодателем и реализует товар в охватных видео, но вместо денег все получают пользу. Вместе вы создаете событие, вокруг которого происходит ажиотаж, тем самым увеличивается узнаваемость бренда.
Как удалось договориться с бизнесом, коммунальщиками и соседями
Я предложил ресторанам на Большой Конюшенной выделить деньги из маркетингового бюджета на помывку фасада доходного дома Пущина. Взамен — реклама в блоге на 50 тысяч подписчиков. Согласился лишь ирландский паб Моллис Мьюз — именитое коллекцией импортного пива заведение закрыло четверть бюджета, за что город должен быть им благодарен. Еще четверть — соседи, половину — я. В общей сложности мойка фасада профессиональными средствами обошлась в 100 тысяч рублей.
Обратился в ЖЭК и попросил выделить нам сотрудников на мойку фасадов, а мы оплатим их выход как дополнительную работу. Корректно было бы организовать общее собрание собственников, отправить коллективное письмо в ЖЭК. Затем коммунальщики должны заявить в КГИОП, а комитет предписать им что и как делать. Скорее всего, есть еще какие-то дополнительные шаги, которые стоит учесть. Ко всем этим вопросам, конечно, лучше привлечь юриста.
ЖЭК оценил ситуацию: фасад крепкий, есть незначительные разрушения в левой верхней части, но им уже порядка 10 лет. (После нашего обращения коммунальщики планируют прийти и законсервировать их). Мы знали, что дому никак не навредим. Я предположил, что фасад можно помыть керхером. Но когда рабочие начали очищать его водой, стало ясно: тяжелые загрязнения не уйдут. Пришлось использовать специальные средства. Вдобавок человек на стропах не видит всю картину целиком. Я стоял внизу и руководит процессом. За неделю мы справились. Фасад отмыли не весь, но что смогли. По окончанию работ я записал полутораминутное юмористическое видео. Оно стало виральным в соцсетях, то есть моя гипотеза сработала.
Как решить проблему уборки города
Любая инициатива может надругаться над инициатором — так и произошло. Я предполагал, что лишь профинансирую работы в дань городу. В итоге выслушивал претензии от ресторанов, что из-за мытья фасадов у ней них грязный навес, прошел бюрократические круги ада.
Петербуржцы делятся на два лагеря. Первый — те, кто говорят, что в грязи жить невозможно, и готовы выделить дополнительные средства на то, чтобы привести город в порядок. Второй — люди, считающие, что нужно трясти коммунальные службы, чтобы они выходили и делали свою работу. Большая часть понимает цену своей свободы и просто не хочет влезать в суды.
Думаю, есть только один путь — создание фонда гражданских инициатив. В НКО могли бы вкладываться как предприниматели, так и неравнодушные горожане. К проекту можно подключить медийных персон, бизнесменов и часть депутатов. Проводить медиасубботники, где блогеры условно мыли бы улицы и делали на этом контент. Не противоречит ли фонд существующей системе городского управления? Как это осуществить так, чтобы горожане и власти не мешали друг другу, а наоборот помогали — это очень сложный вопрос.
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