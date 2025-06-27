Личный опыт: как я вместе с коммунальщиками помыл фасад дома на Большой Конюшенной

Об идее

Я старший по Кейптауну: весь зимний сезон принимаю гостей и организую мероприятия на другом конце планеты. Работаю директором консьерж-сервиса в компании, которая организовывает туры для предпринимателей. Учился на промышленное гражданское строительство, поэтому понимаю, как устроена система ЖКХ.

В Петербург приезжаю каждый год летом. Снимаю квартиру в доходном доме Михаила Ивановича Пущина на Большой Конюшенной улице. Я коренной петербуржец, видел город разным, но то, какой он сегодня — грязный, немытый, пыльный, — вызывает чувство скорби. Мне хочется видеть Петербург чистым, но при этом я не готов тратить свою жизнь на изменение системы. У меня есть семья, дочь. Я не могу идти с лозунгами в духе на «баррикады мы все пойдем, за свободу покалечимся и умрем», но в силах поспособствовать тому, чтобы городские проблемы решались с помощью коммерческих структур.

У меня есть блог на 50 тысяч подписчиков. Хотелось использовать публичность во благо. Я решил проверить гипотезу: можно ли задать тренд на чистый Петербург? Для этого попробовал применить новый гибридный тип UGC-контента — когда контент-креатор объединяется с рекламодателем и реализует товар в охватных видео, но вместо денег все получают пользу. Вместе вы создаете событие, вокруг которого происходит ажиотаж, тем самым увеличивается узнаваемость бренда.