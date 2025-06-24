Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Список запрещенных для курьеров районов пересмотрят в Смольном

При этом, распоряжение, по которому доставщикам запретят передвигаться на средствах индивидуальной мобильности (СИМ), велосипедах и электровелосипедах в некоторых локациях Петербурга, вступит в силу с 1 июля.

Iurii Bagrov / Shutterstock.com

пард

«Мы до определенного момента должны вместе с курьерами и доставщиками, а также другими профильными комитетами обсудить полную географию. Поэтому список локаций сейчас видоизменяется. Он должен учитывать максимальное количество требований, в первую очередь безопасность граждан. С точки зрения районов локации тоже будут видоизменяться», — рассказал заместитель председателя комитета по транспорту Михаил Казаков для издания «КоммерсантЪ-СПб».

При этом, распоряжение вступит в силу с 1 июля, как заявляли ранее. В документе указывали локации, где введут запрет для передвижения курьеров — улицы, площади, парки, которые находятся в Кировском, Колпинском, Кронштадтском, Курортном, Московском, Петродворцовом, Приморском районах. При этом в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском — работу курьеров запретят полностью. Зоны, указанные в этих районах, соответствуют границам муниципальных образований.

Также на федеральном уровне параллельно обсуждают изменение ПДД, в котором предлагают снизить скорость СИМ до 20 км/ч для поездок по краю дороги и до 10 км/ч — по тротуару.

Курьерам ограничат движение в 11 районах Петербурга. Стоимость доставки вырастет, а скорость упадет? В центре станет безопаснее?

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: