Список запрещенных для курьеров районов пересмотрят в Смольном

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«Мы до определенного момента должны вместе с курьерами и доставщиками, а также другими профильными комитетами обсудить полную географию. Поэтому список локаций сейчас видоизменяется. Он должен учитывать максимальное количество требований, в первую очередь безопасность граждан. С точки зрения районов локации тоже будут видоизменяться», — рассказал заместитель председателя комитета по транспорту Михаил Казаков для издания «КоммерсантЪ-СПб».

При этом, распоряжение вступит в силу с 1 июля, как заявляли ранее. В документе указывали локации, где введут запрет для передвижения курьеров — улицы, площади, парки, которые находятся в Кировском, Колпинском, Кронштадтском, Курортном, Московском, Петродворцовом, Приморском районах. При этом в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском — работу курьеров запретят полностью. Зоны, указанные в этих районах, соответствуют границам муниципальных образований.

Также на федеральном уровне параллельно обсуждают изменение ПДД, в котором предлагают снизить скорость СИМ до 20 км/ч для поездок по краю дороги и до 10 км/ч — по тротуару.