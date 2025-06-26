Образовательный кластер в ДК Цюрупа на Обводном канале, поправки к закону о КРТ: главные урбанистические новости июня

Cтанцию метро «Парк Победы» ждет реконструкция, башню Святого Олафа открыли после реставрации, компания «Эмпериум» представила новое электросудно: Собака.ru рассказывает о самых интересных новостях месяца.
Закон
Госдума в третьем чтении приняла поправки к закону о КРТ. Власти Петербурга смогут решать, куда переселять горожан в рамках КРТ, и определять порядок включения в программу домов, где не проводили собрания собственников. Напомним, закон о комплексном развитии территорий предусматривает снос панельных домов 1957–1970-х годов постройки. Освободившуюся землю будут отдавать под освоение застройщикам. В 2024 году в Петербурге продлили мораторий на КРТ до 2026 года.
Архитектура
29 июня станция метро «Парк Победы» уйдет на реконструкцию. На месте советского вестибюля хотят построить двухэтажное здание с куполом. Интерьеры планируют оформить мозаичными панно. Одно из них — с Георгием Победоносцем, попирающим змея, второе — с изображением Нарвских ворот. Работы обещают закончить к 2027 году.
Градозащитники дважды пытались защитить павильон от сноса. В первый раз — в 2024 году, второй — этой весной. Оба раза КГИОП формально включал здание в список объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия (ОКН). В итоге комитет по охране памятников отказался признавать вестибюль станции «Парк Победы» объектом культурного наследия. Мы обсудили с экспертами, нужно ли сохранять советский модернизм 1960-х и как быть в условиях, когда метро требует все больше площадей для перевозки пассажиров.
Водный транспорт
На ПМЭФ компания «Эмпериум» представила электросудно «Стрельна» для АО «ВодоходЪ. Пассажирский Порт». В отличие от дизельных предшественников, эта модель обеспечивает практически бесшумное и безвибрационное движение, что существенно повышает комфорт пассажиров. Отсутствие запаха топлива и выбросов делает поездку экологичной. В 2026 году судоверфь планирует передать заказчику еще пять электросудов.
Открытия
В Выборгском замке после реставрации открыли башню Святого Олафа. За несколько лет в башне восстановили историческую кирпичную кладку, раскрыли бойницы и своды, сделали подсветку на стенах и вдоль лестницы, установили видовой лифт — подняться на нем можно только по предварительной записи.
В ГМЗ «Петергоф» 27 июня после реставрации открывают павильон «Китайская кухня» — входит в ансамбль Собственной дачи вместе с Катальной горкой и Китайским дворцом в Ораниенбауме. Экспозиция посвящена дворцовой кухни второй половины XIX века. Среди экспонатов — ножечистка, измельчитель для бобов, мясорубка, каток для глажения столового белья, терка для орехов и шоколада и «комнатный ледник», предшественник холодильника.
Перестановки
Бывший председатель Комитета по культуре и туризму Ленинградской области Евгений Чайковский возглавил «Сестрорецкий курорт» (входит в Группу ЛСР). Евгений Валерьевич — выпускник СПбГУ и Дипломатической академии МИД России. С 2002 года занимал управленческие должности в Аппарате Совета Федерации, с 2011 года — в Комитете Совета Федерации по экономической политике. С 2015 по 2019 годы руководил Комитетом по культуре Ленинградской области, а с 2019 года — комитетом по туризму (в октябре 2020-го подразделения правительства объединили). Напомним, что в 2018 году он впервые в России подписал запрет на использование одноразового пластика на культурно-массовых мероприятиях в регионе.
Превью
Экс-топ-менеджер и акционер российского фэшн-ритейлера «Мэлон Фэшн Групп» Елена Келлерманн в сентябре запускает образовательный кластер «Культурама» в Доме просветительных учреждений на Обводном канале. На территории около 5000 кв. м. получат прописку школа, детский сад, игровой двор, более 20 студий дополнительного образования, концертно-театральная площадка, кофейня и музей, посвященный истории здания.
Ограничения
Власти Петербурга планируют ограничить движение курьерам на любых велосипедах, электросамокатах, мопедах в историческом центре и за его пределами. В семи районах города — это в основном парки, площади, улицы. В Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском районах передвигаться доставщикам будет еще сложнее: границы зон, где проезд запрещен, совпадают с границами муниципальных образований. Комитет по транспорту Санкт-Петербурга еще пересмотрит список зон. Мы узнали у сервисов доставки и транспортных экспертов, к чему может привести нововведение.
Сбор
Анненкирхе вместе с фондом «Внимание» запустила сбор средств на консервацию лютеранского храма 1632 года в деревне Молосковицы Ленинградской области. В 2021 году кирхе присвоили статус объекта культурного наследия регионального значения, а в 2024 году здание передали Евангелическо-лютеранской церкви Ингрии. Сегодня постройка руинирована.
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