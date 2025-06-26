Образовательный кластер в ДК Цюрупа на Обводном канале, поправки к закону о КРТ: главные урбанистические новости июня

Закон

Госдума в третьем чтении приняла поправки к закону о КРТ. Власти Петербурга смогут решать, куда переселять горожан в рамках КРТ, и определять порядок включения в программу домов, где не проводили собрания собственников. Напомним, закон о комплексном развитии территорий предусматривает снос панельных домов 1957–1970-х годов постройки. Освободившуюся землю будут отдавать под освоение застройщикам. В 2024 году в Петербурге продлили мораторий на КРТ до 2026 года.

Архитектура

29 июня станция метро «Парк Победы» уйдет на реконструкцию. На месте советского вестибюля хотят построить двухэтажное здание с куполом. Интерьеры планируют оформить мозаичными панно. Одно из них — с Георгием Победоносцем, попирающим змея, второе — с изображением Нарвских ворот. Работы обещают закончить к 2027 году.

Градозащитники дважды пытались защитить павильон от сноса. В первый раз — в 2024 году, второй — этой весной. Оба раза КГИОП формально включал здание в список объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия (ОКН). В итоге комитет по охране памятников отказался признавать вестибюль станции «Парк Победы» объектом культурного наследия. Мы обсудили с экспертами, нужно ли сохранять советский модернизм 1960-х и как быть в условиях, когда метро требует все больше площадей для перевозки пассажиров.

Водный транспорт

На ПМЭФ компания «Эмпериум» представила электросудно «Стрельна» для АО «ВодоходЪ. Пассажирский Порт». В отличие от дизельных предшественников, эта модель обеспечивает практически бесшумное и безвибрационное движение, что существенно повышает комфорт пассажиров. Отсутствие запаха топлива и выбросов делает поездку экологичной. В 2026 году судоверфь планирует передать заказчику еще пять электросудов.