Радио «Эрмитаж» второй раз выставляют на торги. Теперь за 118 млн рублей!

100% акций ЗАО «Радиокомпания “Культура”» (юридическое лицо радио «Эрмитаж», 90,1 FM) будут проданы за 118 млн рублей в рамках банкротства Татьяны Бажановой. Это вторая попытка основательницы реализовать актив: в 2023 году торги отменили после оспаривания Бажановой первоначальной оценки в 14,59 млн рублей. Новая цена определена судебной экспертизой в июне 2025 года.

Напомним, культовое радио «Эрмитаж» было основано в 2000 году петербурженкой Татьяной Бажановой. Станция, где звучал джаз, блюз, соул и классика, быстро стала популярна, популярна, превратившись в одну из городских достопримечательностей. В 2021 году «Эрмитаж» получил иск о банкротстве на 15 миллионов рублей, год спустя суд признал Бажанову банкротом — несмотря на то, что она предлагала ввести в отношении себя процедуру реструктуризации долгов и продать в ее рамках семейную недвижимость.