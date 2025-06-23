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Радио «Эрмитаж» второй раз выставляют на торги. Теперь за 118 млн рублей!

Культовую петербургскую волну второй раз выставят на торги из-за банкротства основательницы Татьяны Бажановой.

Klochkov SCS / Shutterstcok

Знакомьтесь, Татьяна Бажанова — в 2000-м году основала радио «Эрмитаж», а сейчас борется за его спасение, получив иск о банкротстве на 15 млн руб

100% акций ЗАО «Радиокомпания “Культура”» (юридическое лицо радио «Эрмитаж», 90,1 FM) будут проданы за 118 млн рублей в рамках банкротства Татьяны Бажановой. Это вторая попытка основательницы реализовать актив: в 2023 году торги отменили после оспаривания Бажановой первоначальной оценки в 14,59 млн рублей. Новая цена определена судебной экспертизой в июне 2025 года.

Напомним, культовое радио «Эрмитаж» было основано в 2000 году петербурженкой Татьяной Бажановой. Станция, где звучал джаз, блюз, соул и классика, быстро стала популярна, популярна, превратившись в одну из городских достопримечательностей. В 2021 году «Эрмитаж» получил иск о банкротстве на 15 миллионов рублей, год спустя суд признал Бажанову банкротом — несмотря на то, что она предлагала ввести в отношении себя процедуру реструктуризации долгов и продать в ее рамках семейную недвижимость.

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