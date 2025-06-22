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Ремонт набережной Обводного канала подорожал на 500 млн рублей

Теперь стоимость ремонтных работ от протоки «Французского ковша» до Атаманского моста составит 2,5 млрд рублей.

bellena / Shutterstock.com

Информация о контракте была опубликована 16 июня на сайте Госзакупок городским Комитетом по госзаказу. Ранее, в феврале 2024 года, СМИ указывали, что ремонт участка будет выполняться ООО «Стройблоктехнология» (ООО «СБТ»), при этом стоимость контракта тогда оценивалась в 1,9 млрд рублей.

В документах закупки указано, что длина объекта составляет более 715 метров. Капитальный ремонт данного участка должен быть завершен не позднее 17 ноября 2027 года. Работы по ремонту и реставрации затронут металлическое перильное ограждение, демонтированные гранитные элементы и металлические рымы набережной.

Ранее мы рассказывали о том, что до конца 2025 года запланирован ремонт трех важнейших транспортных артерий города.

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