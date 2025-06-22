Циклон покидает регион: прогноз погоды на воскресенье

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 22 июня, в Петербурге ожидается переменная облачность и без осадков, на территории области дожди местами еще пройдут.
«Температура воздуха +16…+18 градусов, в Ленинградской области +14…+19. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 760 миллиметров ртутного столба, что около нормы», — сказал Леус.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 23 июня, переменная облачность, без осадков. Ветер ночью переменный, днем южных направлений слабый. Температура воздуха ночью +8...+10 градусов, днем +17...+19. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет понижаться.
Комментарии (0)