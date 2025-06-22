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Циклон покидает регион: прогноз погоды на воскресенье

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 22 июня, в Петербурге ожидается переменная облачность и без осадков, на территории области дожди местами еще пройдут.

E. O. / Shutterstock.com

«Температура воздуха +16…+18 градусов, в Ленинградской области +14…+19. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 760 ​​ миллиметров ртутного столба, что около нормы», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 23 июня, переменная облачность, без осадков. Ветер ночью переменный, днем южных направлений слабый. Температура воздуха ночью +8...+10 градусов, днем +17...+19. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет понижаться.

 

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