Циклон покидает регион: прогноз погоды на воскресенье

«Температура воздуха +16…+18 градусов, в Ленинградской области +14…+19. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 760 ​​ миллиметров ртутного столба, что около нормы», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 23 июня, переменная облачность, без осадков. Ветер ночью переменный, днем южных направлений слабый. Температура воздуха ночью +8...+10 градусов, днем +17...+19. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет понижаться.