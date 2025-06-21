Петербург подписал на ПМЭФ‑2025 соглашения на триллион рублей

По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, на ПМЭФ-2025 город подписал 67 соглашений, из которых свыше 40 — инвестиционные, на сумму в 1 трлн 028,8 млрд рублей.
Большая часть средств предназначена для усиления научно-производственного комплекса города. Глава города особо выделил соглашения с ОСК по реконструкции Северной верфи, с компанией «Радар ммс» по развитию беспилотных технологий и с машиностроительным заводом Росатома по строительству турбинного производства, сообщили в пресс-службе Смольного.
Помимо этого, «АВТОВАЗ» и «Автозавод Санкт‑Петербург» подписали соглашения о производстве Lada Iskra в Петербурге. Также три региона — Санкт‑Петербург, Псковская область и Ленинградская область — договорились совместно развивать новый туристический маршрут, посвященный 225‑летию со дня рождения А. С. Пушкина.
Напомним, форум официально стартовал 18 июня, 21 июня завершится его деловая программа.
Ранее рассказывали о важных соглашениях, подписанных на ПМЭФ — 2025.
Фото: пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга
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