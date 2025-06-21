Петербург подписал на ПМЭФ‑2025 соглашения на триллион рублей

Большая часть средств предназначена для усиления научно-производственного комплекса города. Глава города особо выделил соглашения с ОСК по реконструкции Северной верфи, с компанией «Радар ммс» по развитию беспилотных технологий и с машиностроительным заводом Росатома по строительству турбинного производства, сообщили в пресс-службе Смольного.

Помимо этого, «АВТОВАЗ» и «Автозавод Санкт‑Петербург» подписали соглашения о производстве Lada Iskra в Петербурге. Также три региона — Санкт‑Петербург, Псковская область и Ленинградская область — договорились совместно развивать новый туристический маршрут, посвященный 225‑летию со дня рождения А. С. Пушкина.

Напомним, форум официально стартовал 18 июня, 21 июня завершится его деловая программа.

Ранее рассказывали о важных соглашениях, подписанных на ПМЭФ — 2025.