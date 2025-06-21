Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Петербург подписал на ПМЭФ‑2025 соглашения на триллион рублей

По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, на ПМЭФ-2025 город подписал 67 соглашений, из которых свыше 40 — инвестиционные, на сумму в 1 трлн 028,8 млрд рублей.

 

фото: пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга

Большая часть средств предназначена для усиления научно-производственного комплекса города. Глава города особо выделил соглашения с ОСК по реконструкции Северной верфи, с компанией «Радар ммс» по развитию беспилотных технологий и с машиностроительным заводом Росатома по строительству турбинного производства, сообщили в пресс-службе Смольного

Помимо этого, «АВТОВАЗ» и «Автозавод Санкт‑Петербург» подписали соглашения о производстве Lada Iskra в Петербурге. Также три региона — Санкт‑Петербург, Псковская область и Ленинградская область — договорились совместно развивать новый туристический маршрут, посвященный 225‑летию со дня рождения А. С. Пушкина.

Напомним, форум официально стартовал 18 июня, 21 июня завершится его деловая программа.

Ранее рассказывали о важных соглашениях, подписанных на ПМЭФ — 2025. 

Фото: пресс-служба Администрации Санкт-Петербурга

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: