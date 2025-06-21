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Надежда Кадышева станет хэдлайнером «Алых парусов»—2025

Петербургские выпускники услышат популярные песни в ее исполнении — «Широка река», «Я не колдунья», «Течет ручей», «Виновата ли я» и «Плывет веночек».  

 

Tatyana Andreyeva / Shutterstock.com

Ведущими праздника выпускников  «Алые паруса» в этом году станут Митя Хрусталев и Дарья Блохина. Помимо Надежды Кадышевой, в программе заявлены выступления Зары, Bearwolf, Akmal’, групп «5УТРА» и The Hatters, Вадима Самойлова («Агата Кристи») и «Иванушек International». 

Программа концерта будет состоять из нескольких блоков, каждый из которых символизирует качества, позволяющие достигать успеха: надежда, любовь, единство, мудрость, хитрость, смелость, радость и ликование. 

««Алые паруса» — это проект, который сам по себе вдохновляет на новые свершения. Проект о мечте и исполнении желаний. Главное — в это верить и заряжаться чудесной энергией любви, добра и счастья, которая от него исходит», — рассказала Пятому каналу генеральный продюсер концертной части «Алых парусов» Лидия Бутузова.

Концерт завершится памятным номером, посвященным блокаде Ленинграда.  На сцене прозвучит Симфония №7 Шостаковича в исполнении Николы Мельникова и оркестра. 

Праздник на Дворцовой площади начнется 28 июня в 22:00 по московскому времени и продлится 2 часа 40 минут. В 00:40 в акватории Невы стартует водно‑пиротехническое шоу, в котором примет участие главный символ праздника — белоснежный бриг «Россия» под алыми парусами.

Ранее мы рассказывали об ограничении движения транспорта из-за «Алых парусов».

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