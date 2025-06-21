Циклон принесет дожди: прогноз петербургских синоптиков на выходные

«Температура воздуха +16…+18 градусов, в Ленинградской области +14…+19. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 756 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 22 июня, облачная с прояснениями погода. Ночью дождь, местами небольшой, днем без существенных осадков. Ветер восточный, северо-восточный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +9...+11 градусов, днем +16...+18. Атмосферное давление ночью будет понижаться, днем — повышаться.