Главная понижающая подстанция Волховстроя, Таврический дворец: гид по бесплатным экскурсиям в Петербурге в июле

От стрит-арта на территории бывшего кожевенного завода до дворца Великой Княгини Ольги Александровны: Собака.ru рассказывает о бесплатных экскурсиях в Петербурге, куда можно попасть до конца июля.
Запись на все прогулки открывается на сайте открытыйгород.рф за три дня до начала, либо за три дня до подачи списка на объект, если это указано в описании мероприятия. В расписании возможны изменения.
Нарвские Триумфальные ворота
Триумфальную арку в честь героев Отечественной войны 1812 года возвели всего за месяц по проекту Джакомо Кваренги. Изначально она была деревянной с украшениями из алебастра. Название Нарвские триумфальные ворота получили благодаря месту расположения в начале пути на Нарву.
Постройка довольно быстро обветшала — и к 1934 году возвели ворота из кирпича, облицованного медью, по проекту Василия Петровича Стасова. В нишах установили фигуры русских богатырей, по фризу — рельефы с изображением знамен и победных труб, на аттике и по сторонам арки — накладные надписи, повествующие о местах баталий; а наверху — колесницу крылатой богини победы Ники, запряженной шестеркой лошадей. Над скульптурным убранством работали лучшие скульпторы Академии художеств: Демут-Малиновский, Клодт, Крылов, Пименов, Токарев, Леппе.
Сегодня Нарвские Триумфальные ворота являются частью Государственного музея городской скульптуры. На экскурсии расскажут об истории архитектурного памятника, покажут выставку «Экспонат №…» о судьбе Московских Триумфальных ворот — копии чертежей, гипсовые модели губернских гербов.
13, 17, 20, июля в 15:00 16, 23 и 30 июля в 19:00
Таврический дворец
Классицистическое здание построено по проекту архитектора Ивана Старова по указанию Екатерины II для своего фаворита Григорий Потемкина-Таврического. После смерти хозяина дворец выкупили в казну, сын Екатерины II устроил внутри казармы для лейб-гвардии конного полка. Затем здесь проводили заседания первой Российской государственной думы. В 1917 году дворец занял Петроградский совет рабочих и солдатских депутатов. В советское время в нем получили прописку краткосрочные курсы агитаторов, первый рабоче-крестьянский университет, который после войны стал Ленинградской высшей партийной школой и проработал до 1990-х. Сегодня здание находится в распоряжение Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ.
1 и 9 июля в 15.30, 11 июля в 14:30
Усадьба Кирьяново в жизни княгини Е.Р. Дашковой
Загородный дом по проекту Джакомо Кваренги построен для княгини Екатерины Романовны Дашковой. Хозяйка усадьбы — участница дворцового переворота, первая и единственная женщина во главе двух академий: Санкт-Петербургской Академии наук и Императорской Российской Академии. При княгине в здании велась работа по созданию первого в России толкового словаря русского языка, а в XIX веке среди съемщиков дачи был баснописец Иван Крылов, возглавлявший собственный литературный клуб. Сегодня это единственный государственный музей, подробно рассказывающий о жизни Екатерины Романовны.
1, 2, 15 июля в 15.30
Главная понижающая подстанция Волховстроя
Главную понижающую подстанция Волховстроя возвели к 1926 году под руководством инженера Генриха Осиповича Графтио. За архитектурную часть проекта отвечал Оскар Рудольфович Мунц — при проектировании комплекса он вдохновлялся постройками Ломбардии (Италия). Трехэтажный корпус разделен тремя крупными ризалитами. В двухэтажной соединительной части здания расположен главный вход, вестибюль с парадной лестницей и служебные помещения. Фасады выполнены из красного кирпича со вставками из тесаного камня.
Работая с самого открытия и в блокаду, станция и сегодня является действующим важным объектом энергосистемы Петербурга. Посетить музейную комнату-экспозицию, где собраны старинные предметы и приборы, исправно служившие с момента основания, можно на экскурсии.
2, 9, 16, 23, 30 июля в 11.00
Автобусная экскурсия «С именем Путилова»
Николай Иванович Путилов — отец-основатель Путиловского и соучредитель Обуховского заводов, строитель Морского канала и основоположник Морского порта. Несмотря на богатое наследие, оставленное для потомков, он скончался банкротом и долгое время его имя оставалось в тени. Гид расскажет о «путиловской» Нарвской заставе: старинных фабриках, доме Л.Э. Гехта, где в 1917 году проходили собрания рабочих-путиловцев, а также о Путиловском храме, где расположена могила Николая Ивановича.
3, 31 июля в 11.00
Дворец Великой Княгини Ольги Александровны
История особняка тесно связана с царским домом. Сперва он принадлежал князю Ивану Ивановичу Барятинскому, потомку Рюрика и покорителю Кавказа. Затем дворец приобрел императорский двор. После свадьбы с принцем Петром Ольденбургским его хозяйкой стала Великая Княгиня Ольга Александровна, младшая сестра императора Николая II. Для нее архитектор Гаральд Андреевич Боссе перестроил фасады здания в стиле русского барокко, добавив трехэтажные ризалиты. К отделке внутреннего убранства Ольга Александровна привлекла архитектора Михаила Хаимовича Дубинского и художника Николая Рубцова — интерьеры сохранились и сегодня.
5, 6, 13, 19, 26, 27 июля в 16.00
Культурный квартал «Брусницын»: роль паблик-арта в ревитализации исторических пространств города
Еще в 1847 году купец Николай Брусницын основал дубильную мастерскую на Василевском острове. Производство расширилось и стало крупнейшим кожевенным заводом. В советское время предприятие было национализировано и названо в честь Радищева. Долгое время исторический комплекс сдавали под производство и склады. Сегодня на бывшей заводской территории получил прописку кластер, над проектом которого работала команда архитектурного бюро Klauzura. Одна из особенностей пространства — галерея стрит-арта: работы alesha, Дениса Голивеца, Вовы Цыгана, Насти Vast и других. Магистр истории искусств, автор телеграм-канала «Хроники улицы» Ульяна Васильева расскажет об интеграции совриска в памятник промышленной архитектуры: символике и аллегориях, которые художники используют в проектах.
6 ,13 и 20 июля в 11.00 и 13.00
Экскурсия «Невская битва. Не в силе бог, но в правде»
Прогулка посвящена Невской битве, произошедшей 15 июля 1240 года в устье реки Ижоры между дружиной молодого новгородского князя Александра Ярославича и экспедиционным корпусом шведских крестоносцев под предводительством ярла Ульфа Фаси. Гид расскажет об истории основания Александро-Невской Лавры и переноса мощей святого благоверного князя Александра Невского из Владимирского Рождественского монастыря.
2, 5, 9, 16, 19, 23, 27, 30 июля в 12.00
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