Главная понижающая подстанция Волховстроя, Таврический дворец: гид по бесплатным экскурсиям в Петербурге в июле

Нарвские Триумфальные ворота

Триумфальную арку в честь героев Отечественной войны 1812 года возвели всего за месяц по проекту Джакомо Кваренги. Изначально она была деревянной с украшениями из алебастра. Название Нарвские триумфальные ворота получили благодаря месту расположения в начале пути на Нарву.

Постройка довольно быстро обветшала — и к 1934 году возвели ворота из кирпича, облицованного медью, по проекту Василия Петровича Стасова. В нишах установили фигуры русских богатырей, по фризу — рельефы с изображением знамен и победных труб, на аттике и по сторонам арки — накладные надписи, повествующие о местах баталий; а наверху — колесницу крылатой богини победы Ники, запряженной шестеркой лошадей. Над скульптурным убранством работали лучшие скульпторы Академии художеств: Демут-Малиновский, Клодт, Крылов, Пименов, Токарев, Леппе.

Сегодня Нарвские Триумфальные ворота являются частью Государственного музея городской скульптуры. На экскурсии расскажут об истории архитектурного памятника, покажут выставку «Экспонат №…» о судьбе Московских Триумфальных ворот — копии чертежей, гипсовые модели губернских гербов.

13, 17, 20, июля в 15:00 16, 23 и 30 июля в 19:00

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