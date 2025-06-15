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В Петербурге усиливают уборку улиц перед ПМЭФ

В городе организовали уборку дорог и тротуаров, а также проверили состояние фасадов и парков в преддверии форума, который состоится с 18 по 21 июня.

Yulia_B / Shutterstock.com

Вице-губернатор Петербурга отметил наличие «некоторых недочетов» при проверке работы коммунальных служб. «Самые важные точки притяжения туристов и гостей под особым контролем…Есть некоторые недочеты, на которые обратил внимание коллег. Уверен, все будет устранено», — прокомментировал Евгений Разумишкин. 

Чиновник распорядился сформировать мобильные бригады для дежурства в ключевых районах города.

Ранее Комитет по транспорту призвал петербуржцев сократить поездки на автомобилях по городу, особенно в центре, во время ПМЭФ. 

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