В Петербурге усиливают уборку улиц перед ПМЭФ

Вице-губернатор Петербурга отметил наличие «некоторых недочетов» при проверке работы коммунальных служб. «Самые важные точки притяжения туристов и гостей под особым контролем…Есть некоторые недочеты, на которые обратил внимание коллег. Уверен, все будет устранено», — прокомментировал Евгений Разумишкин.

Чиновник распорядился сформировать мобильные бригады для дежурства в ключевых районах города.

Ранее Комитет по транспорту призвал петербуржцев сократить поездки на автомобилях по городу, особенно в центре, во время ПМЭФ.