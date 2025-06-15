Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Температура выше нормы: вот прогноз петербургских синоптиков на воскресенье

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 15 июня, город останется под влиянием гребня антициклона. В такой ситуации в регионе ожидается переменная облачность, обойдется без дождей. Температурный фон вновь немного превысит норму.

Nikitin111162/shutterstock

«Температура воздуха +22…+24°, в Ленинградской области +21…+26°. Ветер западный 5-10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 759 мм рт. ст., что около нормы. В понедельник без осадков, ночью +13…+15°, днем +22…+24», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 16 июня, переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью западных направлений, днем северо-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью +12...+14 градусов, днем +21...+23. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо повышаться.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: