Температура выше нормы: вот прогноз петербургских синоптиков на воскресенье

«Температура воздуха +22…+24°, в Ленинградской области +21…+26°. Ветер западный 5-10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 759 мм рт. ст., что около нормы. В понедельник без осадков, ночью +13…+15°, днем +22…+24», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 16 июня, переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью западных направлений, днем северо-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью +12...+14 градусов, днем +21...+23. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо повышаться.