«Солнечно и сухо»: какой будет погода в Петербурге в субботу

«Температура воздуха +21…+23 градусов, в Ленинградской области +18…+23. Ветер северный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 765 миллиметров ртутного столба., что выше нормы», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 15 июня, переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +11...+13 градусов., днем +22...+24. Атмосферное давление будет понижаться.