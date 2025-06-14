«Солнечно и сухо»: какой будет погода в Петербурге в субботу

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 14 июня, погоду формирует надвигающийся с запада гребень антициклона. В отличии от дождливой Москвы, в зоне его влияния ожидается малооблачная и сухая погода, лишь на востоке области облаков будет больше, но и там обойдется без дождей. При этом солнечные лучи смогут лучше прогреть воздушные массы и столбики термометров поднимутся на пару градусов выше климатической нормы.
«Температура воздуха +21…+23 градусов, в Ленинградской области +18…+23. Ветер северный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 765 миллиметров ртутного столба., что выше нормы», — сказал Леус.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 15 июня, переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +11...+13 градусов., днем +22...+24. Атмосферное давление будет понижаться.
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