Петербургские памятники оценили в полмиллиарда рублей

Монументы условно делятся на несколько категорий: деятели культуры, политики, военные, а также памятные группы, посвященные ключевым событиям — от войны 1812 года до Великой Отечественной. Больше всего средств город выделяет на памятники государственным деятелям, меньше всего — комсомольцам, сообщает «Деловой Петербург».

КИО ведет открытый реестр, где указана остаточная стоимость каждого объекта. Памятники классифицируются как наследие, монументальное искусство или элементы благоустройства.

Самым дорогим объектом на балансе города является колонна «Воинская Слава» на Измайловском проспекте, установленная в 2005 году — 143,95 млн рублей (почти треть от общей стоимости всех городских монументов). Наименьшую стоимость имеет памятник погибшим канонерцам 1975 года на Канонерском острове — всего 16,9 тысячи рублей.

Монументы, посвященные участникам и подвигам Великой Отечественной войны, в общей сложности оцениваются более чем в 300 млн рублей. Так, блокадный трамвай на проспекте Стачек стоит 2,5 млн рублей.

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