Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Дожди с грозами: вот прогноз петербургских синоптиков на пятницу

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 13 июня, метеорологические условия в Петербурге формирует северо-западная периферия циклона, уходящего в центр Европейской России. В такой ситуации в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди, по области возможны грозы.

Tatiana Kovaleva / Shutterstock.com

«Температура воздуха +20…+22 градуса, в Ленинградской области +17…+22. Ветер северный 5-10 метров в секунду, с порывами до 15. Атмосферное давление будет расти и составит 767 миллиметров ртутного столба, что выше нормы», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 14 июня, облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь. Ветер северный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +11...+13 градусов, днем +20...+22. Атмосферное давление будет повышаться.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: