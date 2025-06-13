Дожди с грозами: вот прогноз петербургских синоптиков на пятницу

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 13 июня, метеорологические условия в Петербурге формирует северо-западная периферия циклона, уходящего в центр Европейской России. В такой ситуации в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди, по области возможны грозы.
«Температура воздуха +20…+22 градуса, в Ленинградской области +17…+22. Ветер северный 5-10 метров в секунду, с порывами до 15. Атмосферное давление будет расти и составит 767 миллиметров ртутного столба, что выше нормы», — сказал Леус.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 14 июня, облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь. Ветер северный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +11...+13 градусов, днем +20...+22. Атмосферное давление будет повышаться.
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