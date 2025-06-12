Небольшие дожди: какой будет погода в Петербурге на длинных выходных

«Температура воздуха +19…+21 градусов, в Ленинградской области +17…+22. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 762 миллиметра ртутного столба, что немного выше нормы. В пятницу без существенных осадков, ночью +12…+14, днем +21…+23», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 13 июня, ночью облачно с прояснениями, днем переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, северный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +11...+13 градусов, днем +20...+22. Атмосферное давление будет повышаться.