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Небольшие дожди: какой будет погода в Петербурге на длинных выходных

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 12 июня, синоптическую ситуацию в атмосфере над городом сформирует северная периферия циклона, выходящего в центр Европейской России. При облачной с прояснениями погода местами пройдут небольшие дожди, а температурные показатели будут близки к своей климатической норме.

Mistervlad / Shutterstock.com

«Температура воздуха +19…+21 градусов, в Ленинградской области +17…+22. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 762 миллиметра ртутного столба, что немного выше нормы. В пятницу без существенных осадков, ночью +12…+14, днем +21…+23», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 13 июня, ночью облачно с прояснениями, днем переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, северный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +11...+13 градусов, днем +20...+22. Атмосферное давление будет повышаться.

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