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Дом радио, Русский музей, Государственный Эрмитаж: к ПМЭФ выпустили аудиогид по Петербургу

Маршрут из семи локаций в историческом центре города озвучили актеры театра и кино Ирина Пегова, Кирилл Пирогов и Нелли Уварова. Ищите ссылку на аудиоэкскурсию в специальном издании к журналу Собака.ru к форуму. 

Mistervlad / Shutterstock

ВТБ представил гид к ПМЭФ. В аудиоэкскурсию включили семь локаций, которые поддерживает банк: Дом Радио, Мариинский театр, Государственный Эрмитаж, Русский музей (Михайловский дворец), Филармонию имени Шостаковича, Шереметевский дворец, Дирекцию Императорских театров. Маршрут озвучили актеры театра и кино Ирина Пегова, Кирилл Пирогов и Нелли Уварова.

Пресс-служба ВТБ

Маршрут уже доступен на русском языке, английская версия выйдет 16 июня. Скачать его можно на подлете к Петербургу: огромную надпись с QR-кодом на поле видно из иллюминатора. Ссылка на гид есть в специальном издании к журналу Собака.ru, в аэропорту Пулково и на Московском вокзале, в «Сапсанах», на рекламных щитах в городе, в отелях для делегатов, в издании «Сноб», а также стенде банка на ПМЭФ.

«Более 20 лет мы поддерживаем в Петербурге различные проекты и создаем новые места притяжения на городской карте. В этом году в летний сезон мы специально подготовили для участников ПМЭФ, жителей и гостей города аудиогид с историей самых любимых и известных культурных институций. Надеемся, что наш аудиогид станет ценным спутником для прогулок по летнему Петербургу и особенно в сезон белых ночей», — рассказывает старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева.

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