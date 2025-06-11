Дом радио, Русский музей, Государственный Эрмитаж: к ПМЭФ выпустили аудиогид по Петербургу

Маршрут уже доступен на русском языке, английская версия выйдет 16 июня. Скачать его можно на подлете к Петербургу: огромную надпись с QR-кодом на поле видно из иллюминатора. Ссылка на гид есть в специальном издании к журналу Собака.ru, в аэропорту Пулково и на Московском вокзале, в «Сапсанах», на рекламных щитах в городе, в отелях для делегатов, в издании «Сноб», а также стенде банка на ПМЭФ.

«Более 20 лет мы поддерживаем в Петербурге различные проекты и создаем новые места притяжения на городской карте. В этом году в летний сезон мы специально подготовили для участников ПМЭФ, жителей и гостей города аудиогид с историей самых любимых и известных культурных институций. Надеемся, что наш аудиогид станет ценным спутником для прогулок по летнему Петербургу и особенно в сезон белых ночей», — рассказывает старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева.