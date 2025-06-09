Почему будущий терминал ВСМ уже называют «вокзал-Франкенштейн»? Какие вопросы рождает проект? Объясняет Мария Элькина!

Не так давно петербургский архитектор Филипп Никандров публично назвал будущий терминал ВСМ «вокзалом-Франкенштейном». Не могу сказать, что я разделяю мнение господина Никандрова по многим вопросам, но здесь с ним сложно спорить.

Меня саму не так давно спрашивали, что я думаю о новом терминале ВСМ, слово «Франкенштейн» я не произносила, но сказала, что проект будто бы скроен из отдельных кусков от разных архитектурных решений. Никакого цельного архитектурного замысла тут нет — это просто факт, который виден любому мало-мальски профессиональному человеку. Именно это, вероятно, известный петербургский архитектор и имел в виду.

К будущему терминалу вообще очень много вопросов — некоторые из них возникли еще до появления рендеров, где мы увидели внешний облик будущих построек. Главный из них — а почему, собственно, новый терминал должен находиться именно здесь, вплотную прижавшись к Московскому вокзалу?