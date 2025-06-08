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Лампу с крыльца «Подписных изданий» продали на благотворительном аукционе

Анонимный благотворитель выкупил почти трехметровый объект на Литейном проспекте за 165 тысяч рублей.
 

Полученные средства поровну распределят между фондом помощи онкобольным «AdVita», благотворительным фондом «Бумажная птица», поддерживающим людей с тяжёлыми заболеваниями, и фондом «Антон тут рядом», оказывающим системную помощь людям с аутизмом.

«От всей души поздравляем и надеемся, что этот незатейливый артефакт не только украсит новое пространство, но и порадует уютом своих новых хозяев» — поделились в «Подписных».

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