Лампу с крыльца «Подписных изданий» продали на благотворительном аукционе

Полученные средства поровну распределят между фондом помощи онкобольным «AdVita», благотворительным фондом «Бумажная птица», поддерживающим людей с тяжёлыми заболеваниями, и фондом «Антон тут рядом», оказывающим системную помощь людям с аутизмом.

«От всей души поздравляем и надеемся, что этот незатейливый артефакт не только украсит новое пространство, но и порадует уютом своих новых хозяев» — поделились в «Подписных».