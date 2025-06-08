Апраксин двор почти полностью очистили от нелегальной торговли

«Массовая несанкционированная торговля на Апраксином дворе отсутствует. В ходе обследований выявляются единичные факты незаконной торговой деятельности. Она не носит массовый характер» — заявили в пресс-службе комитета.

Во время очередной проверки выяснилось, что за выходные некоторые торговые конструкции были установлены повторно. Сотрудники оперативно приняли меры: оформили протоколы, изъяли товары и демонтировали самовольно размещенные объекты. Предприниматели оказывали содействие.

Ранее мы рассказывали о том, что Апраксин двор и «Красный треугольник» хотят отреставрировать к 2030 году. Это следует из презентации комитета по охране памятников.