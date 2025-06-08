Апраксин двор почти полностью очистили от нелегальной торговли

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности заявил, что за полгода работы почти весь Апраксин двор освобожден от незаконных построек.
«Массовая несанкционированная торговля на Апраксином дворе отсутствует. В ходе обследований выявляются единичные факты незаконной торговой деятельности. Она не носит массовый характер» — заявили в пресс-службе комитета.
Во время очередной проверки выяснилось, что за выходные некоторые торговые конструкции были установлены повторно. Сотрудники оперативно приняли меры: оформили протоколы, изъяли товары и демонтировали самовольно размещенные объекты. Предприниматели оказывали содействие.
Ранее мы рассказывали о том, что Апраксин двор и «Красный треугольник» хотят отреставрировать к 2030 году. Это следует из презентации комитета по охране памятников.
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