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Ливни и прохлада: вот прогноз петербургских синоптиков на воскресенье

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 8 июня, город останется в тыловой части циклона, в относительно холодных воздушных массах. В такой ситуации в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут дожди, местами ливневого характера.

sebos/shutterstock

«Температура воздуха +17…+19 градусов, в Ленинградской области +16…+21. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 755 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. В понедельник дожди, ночью +10…+12°, днем +15…+17», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 9 июня, облачно. Ночью без существенных осадков. Утром и днем дождь, местами сильный. Ветер ночью восточных направлений слабый, днем северо-восточный, северный, во второй половине дня северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +11...+13 градусов, днем +14...+16. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет понижаться.

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