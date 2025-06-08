Ливни и прохлада: вот прогноз петербургских синоптиков на воскресенье

«Температура воздуха +17…+19 градусов, в Ленинградской области +16…+21. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 755 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. В понедельник дожди, ночью +10…+12°, днем +15…+17», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 9 июня, облачно. Ночью без существенных осадков. Утром и днем дождь, местами сильный. Ветер ночью восточных направлений слабый, днем северо-восточный, северный, во второй половине дня северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +11...+13 градусов, днем +14...+16. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет понижаться.