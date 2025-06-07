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Тепло, но дождливо: какой будет погода в Петербурге на выходных

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 7 июня, метеорологические условия в городе будут определяться тыловой часть циклонического вихря. В такой ситуации при облачной с прояснения погоде местами пройдут кратковременные дожди, а температурные показатели немного подрастут и слегка превысят средние многолетние значения.

Elena Odareeva/shutterstock

«Температура воздуха +20…+22 градуса, в Ленинградской области +18…+23. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 756 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. В воскресенье кратковременные дожди, ночью +13…+15 градусов, днем +18…+20», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 8 июня, Облачная с прояснениями погода. Кратковременные дожди, днем местами. Ветер ночью южный, юго-западный, днем юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью +13...+15 градусов, днем +18...+20. Атмосферное давление ночью будет понижаться, днем существенно не изменится.

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