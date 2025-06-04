Смольный хочет ввести запрет на работу уличных торговцев в 100 метрах от метро

Сейчас постановление губернатора Александра Беглова находится на проверке на антикоррупционной экспертизе и пока еще не принято, обратил внимание «КоммерсантЪ-СПб».

В документе прописано несколько зон, на которых может распространяться запрет. Разносную торговлю могут запретить в радиусе 50 метров от зданий образовательных учреждений, учреждений здравоохранения и культуры, спортивных сооружений, 50 метров от оси остановочного пункта движения общественного транспорта, пешеходного перехода, входов (выходов) в подземные пешеходные переходы, а также непосредственно подземный пешеходный переход. Также ограничение может распространиться на территорию в границах автомобильных дорог общего пользования регионального значения, на участки зеленых насаждений общего пользования.