Кажется, дикие звери все чаще приходят в Петербург! Почему? Природа настолько очистилась? Глобальное потепление? Объясняем!

Правда ли звери стали чаще приходить в Петербург?

Павел Глазков (биолог, автор телеграм-канала «Каждой твари по паре»): Важно понимать, что в последние годы практически у всех есть смартфоны. Поэтому каждый заход животного в город фиксируется и выкладывается в интернет. Отчасти это объясняет наше ощущение, что звери стали чаще выходить к людям. На самом деле их просто чаще стали снимать.

Кроем того, лосей в окрестностях Петербурга действительно становится больше. Если еще в конце 2010-х их по области насчитывалось порядка 12 тысяч, то сейчас — порядка 25 тысяч. Часть из них действительно приходит в город. Кроме того, в самом Петербурге, что называется на ПМЖ, живет порядка 30 лосей — их каждую зиму по следам пересчитывает комитет по природным ресурсам.

Наконец, да, город разрастается — новые ЖК растут как грибы. Природа не успевает подстроиться, нарушаются привычные пути миграции, разрушается кормовая база, все это приводит зверей в город.