Кажется, дикие звери все чаще приходят в Петербург! Почему? Природа настолько очистилась? Глобальное потепление? Объясняем!

За последние недели во Фрунзенском районе Петербурга несколько раз видели диких лосей. Одно из животных поймали на футбольном поле, другое — заметили на территории Гуманитарного университета профсоюзов. Также за этот год в разных районах замечали: кабанов и лис. Что происходит? Почему зверей стали так часто видеть в городе? И что делать, если выходя во двор видишь лесного обитателя? Рассказывают биолог, автор телеграм-канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков.
Правда ли звери стали чаще приходить в Петербург?
Павел Глазков (биолог, автор телеграм-канала «Каждой твари по паре»): Важно понимать, что в последние годы практически у всех есть смартфоны. Поэтому каждый заход животного в город фиксируется и выкладывается в интернет. Отчасти это объясняет наше ощущение, что звери стали чаще выходить к людям. На самом деле их просто чаще стали снимать.
Кроем того, лосей в окрестностях Петербурга действительно становится больше. Если еще в конце 2010-х их по области насчитывалось порядка 12 тысяч, то сейчас — порядка 25 тысяч. Часть из них действительно приходит в город. Кроме того, в самом Петербурге, что называется на ПМЖ, живет порядка 30 лосей — их каждую зиму по следам пересчитывает комитет по природным ресурсам.
Наконец, да, город разрастается — новые ЖК растут как грибы. Природа не успевает подстроиться, нарушаются привычные пути миграции, разрушается кормовая база, все это приводит зверей в город.
Почему их стало стало особенно много именно сейчас?
Павел Глазков: Это связано с жизненным циклом тех же лосей. С конца апреля по конец мая у этих животных происходят роды. Незадолго до этого самки прогоняют от себя подросших лосят, родившихся за год до этого — чтобы те, не атаковали своих младших братьев и сестер.
Процесс это очень болезненный для молодняка, они вынуждены начинать взрослую жизнь, не имея никакого опыта — до этого они целиком зависят от матери. Именно поэтому они начинают слоняться по лесу, выбегать на дороги, приходить к людям. Это продолжается несколько недель, потом кто-то погибает, кто-то приспосабливается.
Следующий пик будет в конце августа — середине октября, когда у лосей начинается гон, и там на дороге и в город будут выходить уже взрослые самцы с огромными рогами.
Почему в последнее время звери так активны во Фрунзенском районе?
Павел Глазков: Вообще тот же лось может дойти и до Невского проспекта. Как обычно все происходит — животные приходят в жилые районы в ночное время, когда люди в основном спят. Дальше город просыпается (обратите внимание, большая часть съемок зверей утренняя), большая часть зверей уходит в лес, но некоторые могут испугаться и побежать, напротив, вглубь застройки.
Кроме того, лоси у нас вполне себе есть и на севере города. В Юнтоловском и Левашовском заказнике. В курортном районе обитает несколько крупных стад кабанов — северное побережье Невской губы для них идеальная среда обитания — там растут дубовые рощи. Каждое дерево там производит несколько сот килограммов желудей, излюбленного лакомства кабанов.
Ну а лисы у нас потенциальном могут встретиться в любом районе, живут в парковых зонах, пригородах. За последние 10–15 лет их численность заметно выросла. Этому способствовало падение интереса к охоте на этот вид и борьба с бездомными собаками. Лисы прекрасно адаптировались и освободившуюся нишу.
Говорят, что здоровое животное к людям не выйдет, могут ли эти животные быть переносчиками бешенства?
Павел Глазков: Если мы говорим о лисах, то это вполне возможно. Дикое животное, спокойно подходящее к человеку — не норма. Одной из причин для такого поведения действительно может быть вирус бешенства, поражающий центральную нервную систему, и, в том числе, отключающий инстинкт самосохранения. Впрочем, нередко причина проще – лис иногда подкармливают на автозаправках, в шиномонтажах и они быстро привыкают к людям, приучаются попрошайничать. на самом деле это большая беда как для человека, так и для животного.
С лосями и кабанами история чуть другая. Они крайне редко могут переносить бешенство. Тут дело в том, что они долго живут рядом с человеком и привыкают его не бояться.
То есть эти животные не опасны?
Павел Глазков: Напротив, очень опасны. Лось может проявлять агрессию в случае стресса, а его удар копытом смертельно опасен, особенно в область головы или грудной клетки.
У лисы длинные острые клыки, которые способны на крайне болезненный укус. Не говоря о том, что лисы как раз бешенство переносить более чем способны.
Наконец, кабан — тоже очень серьезный с виду. Он может быть милым с виду — мохнатый такой, хрюкает, но самцы могут нанести своими клыками очень опасные и даже смертельные раны. Самки оставляют своими челюстями страшные рваные раны.
Что делать если заметил дикого зверя в городе?
Павел Глазков: Увидев дикого зверя, сразу следует позвонить в мобильную экологическую службу Петербурга по телефону 417-59-36. Они работают круглосуточно — диспетчер примет заявку, а специалисты приедут на место, чтобы понять, есть ли опасность людям и самому животному.
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