В Петербурге лето? Уже точно или ждать ночные заморозки? А аномальная жара когда начнется?

Петербург пережил холодный, дождливый и местами снежный май. Температура днем уже поднимается выше +20°C, а вечером не тянет укутаться в пуховик. Лето наконец пришло? Или вслед за майским может прийти и июньский снег? Или правы те, кто прогнозирует России самое жаркое лето в истории? На все эти вопросы Собака.ru отвечает главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
Май-2025 запомнится горожанам очень холодным — это правда было что-то из ряда вон?
На самом деле месяц оказался немного холоднее нормы — на 0,7°C. В целом у нас, синоптиков, считается, что отклонения в пределах одного градуса — это «показатель близкий к норме». Так что ничего выдающегося не случилось, хотя отрицательная аномалия и правда имела место.
Мы рассчитывали, что ситуация будет развиваться по прошлогоднему сценарию, то есть в начале мая пойдут снег, холод, дожди, а к середине месяца уже установится тепло. Но что же делать, год на год не приходится.
А вот с точки зрения дождя этот май действительно был не то чтобы выдающимся, но выбивался из тенденции последних нескольких лет. По итогу мы увидели 147% месячной нормы, в прошлом году за весь май выпало всего 14%, в позапрошлом — 23%, а в 2022-м — 52%.
Это произошло из-за того, что целых две недели южнее города проходили небольшие циклоны, а атмосферный фронт делил Ленобласть практически пополам. Западная часть вместе с Петербургом оказалась в зоне большого числа осадков.
Но теперь-то лето наступило?
Да, наконец-то в город пришло лето. В ближайшие дни мы будем наблюдать очень теплый фон температуры: от +18°C до +23°C. Ночи тоже будут относительно теплыми — в центре столбик термометра вряд ли будет падать ниже +10°C. Это уже, конечно, абсолютно июньская погода.
Однако какой-то удущающей жары мы в ближайших прогнозах тоже не наблюдаем. В отдельные дни температура будет выше — как 5-го числа, когда воздух прогреется до +21... +23°C. Однако пока это максимальные значения.
При этом над городом и областью все еще будет много циклонов, которые практически каждый день будут приносить с собой кратковременные дожди и ливни. И так продолжится минимум в ближайшие 7–10 дней.
Впрочем, вероятность осадков в самом городе несколько ниже, чем по области. Дело в том, что в начале июня будет преобладать западный ветер. Южнее Петербурга — в Гатчину, Красное село, Токсово — он приносит дожди. Непосредственно же над заливом в силу сложных атмосферных процессов облака могут не образовываться, а стало быть, и осадков в городе может быть меньше.
А волны холода, как в мае еще будут?
Нет, на сегодняшний день их в наших прогнозах не просматривается. Могут быть, конечно, холодные ночи — до +5°C, но это исключение.
Некоторые издания, напротив, писали о том, что лето может оказаться беспрецедентно жарким. Это имеет под собой основания?
Я видел эти публикации… Даже чтобы заглянуть вперед на неделю, нам приходится преодолевать очень большие сложности. Циклоны и антициклоны живут в атмосфере своей жизнью, мы пытаемся ее понять, но это далеко не всегда просто. Повторюсь, даже если мы говорим о прогнозе на семь дней.
Как в этих условиях можно заглянуть на месяц–два? Я просто этого не понимаю. Да, существует такая вещь, как долгосрочный прогноз, и он составляется несколько иначе, нежели тот, что публикуется на завтра. Мы берем информацию о тех атмосферных процессах, которые наблюдались за последние месяцы, ищем максимально близкие аналоги в прошлом и предполагаем, что события могут развиваться по схожему сценарию.
Но это работает все хуже! А все почему? Потому что в условиях глобального потепления с трудом удается находить такие аналоги. Атмосферные процессы часто развиваются так, как они этого не делали за весь период наблюдений. Отсюда точность прогноза Росгидромета на лето на уровне 70%. Простите, но это не так далеко от вероятности 50 на 50.
В итоге атмосфера постоянно преподносит нам сюрпризы — мы получаем неожиданные рекорды, как в августе 2022-го и 2023-го. Или ситуацию в сентябре прошлого года, когда, по сути, у нас весь месяц не могла начаться осень. Как в этих условиях можно говорить о том, что лето будет холодным или самым жарким в истории или каким-либо еще?
И все же какой-то прогноз на лето уже есть?
Да, прогноз Гидрометцентра России составлен — он говорит, что для Петербурга и Ленинградской области ожидается положительная аномалия. Поэтому в целом мы считаем, что лето будет хорошим, теплым, какое мы наблюдаем уже не первый год.
Другое дело, что этот прогноз уже пересматривался. Так, изначально лето в наших краях ожидалось засушливым, с количеством осадков много ниже нормы и довольно большой температурной аномалией — в районе 2 градусов.
Сейчас все в прогнозе несколько поменялось — атмосфера постоянно перестраивается. Более краткосрочный прогноз говорит, что осадков будет немало, примерно норма или даже чуть больше. Температурная же аномалия будет, но, напротив, окажется несколько ниже, чем ожидалось ранее.
Наш прогноз, Северо-Западного управления, говорит о том, что июнь будет на 0,5–1,5 градуса теплее нормы. Осадков будет порядка 90–130% в городе. По области в некоторых районах мы увидим даже 160% осадков. Так что особой засухи ждать не приходится.
В начале месяца, как я уже говорил, мы ждем температуры в районе +20°C. К середине месяца будет существенно теплее — до +25°C. Дальше температура еще поднимется. Во второй половине месяца средний фон установится на уровне +19°C... +24°C, а в отдельные дни возможно и до +29°C.
Комментарии (0)