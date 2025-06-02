В Петербурге лето? Уже точно или ждать ночные заморозки? А аномальная жара когда начнется?

Май-2025 запомнится горожанам очень холодным — это правда было что-то из ряда вон?

На самом деле месяц оказался немного холоднее нормы — на 0,7°C. В целом у нас, синоптиков, считается, что отклонения в пределах одного градуса — это «показатель близкий к норме». Так что ничего выдающегося не случилось, хотя отрицательная аномалия и правда имела место.

Мы рассчитывали, что ситуация будет развиваться по прошлогоднему сценарию, то есть в начале мая пойдут снег, холод, дожди, а к середине месяца уже установится тепло. Но что же делать, год на год не приходится.

А вот с точки зрения дождя этот май действительно был не то чтобы выдающимся, но выбивался из тенденции последних нескольких лет. По итогу мы увидели 147% месячной нормы, в прошлом году за весь май выпало всего 14%, в позапрошлом — 23%, а в 2022-м — 52%.

Это произошло из-за того, что целых две недели южнее города проходили небольшие циклоны, а атмосферный фронт делил Ленобласть практически пополам. Западная часть вместе с Петербургом оказалась в зоне большого числа осадков.