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Ветрено и зябко: какая погода будет в первый день лета, рассказал синоптик

Погоду будет формировать гребень антициклона, усиливающегося с юго-запада. Его влияние не принесет осадков, но сохранит переменную облачность. Воздух прогреется до +18 градусов.

Shutterstock.com

Температура воздуха будет в районе +16…+18°, в Ленинградской области +14…+19°. Ветер западный 5-10 м/с, с порывами до 12-17 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 759 миллиметров ртутного столба, что около нормы, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

В понедельник, 2 июня, ближе к вечеру ожидаются дожди, ночью +8…+10°, днем +20…+22°.

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