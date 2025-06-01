Ветрено и зябко: какая погода будет в первый день лета, рассказал синоптик

Температура воздуха будет в районе +16…+18°, в Ленинградской области +14…+19°. Ветер западный 5-10 м/с, с порывами до 12-17 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 759 миллиметров ртутного столба, что около нормы, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

В понедельник, 2 июня, ближе к вечеру ожидаются дожди, ночью +8…+10°, днем +20…+22°.