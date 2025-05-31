Короткие дожди: какой будет погода в Петербурге на выходных

«Температура воздуха +17…+19 градусов, в Ленинградской области +16…+21. Ветер западный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 756 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. В воскресенье без существенных осадков, ночью +8…+10, днем +16…+18», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 1 июня, переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный умеренный, утром и днем местами порывы сильного. Температура воздуха ночью +8...+10 градусов, днем +15...+17. Атмосферное давление будет повышаться.