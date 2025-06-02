«Стрит-арт хранение» запускает летний кэмп для детей по уличному искусству

Подростки научатся работать с граффити и стикерами, создавать мурал, познакомятся со стрит-артистами и побывают в их мастерских, а также обсудят роль уличного искусства в локальной городской культуре. Каждый из трех дней будет состоять из теоретической части и практики.

Хайлайтом кэмпа станет мини-квест по «Стрит-арт хранению», в рамках которого дети воплотят свой мурал — «от идеи до презентации» — и напишут арт-манифест.

6+