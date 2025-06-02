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«Стрит-арт хранение» запускает летний кэмп для детей по уличному искусству

Трехдневная программа с тематическими экскурсиями, артист-токами и тэг-мастер-классами (и многим другим!) рассчитана на детей 9–11 лет. Рассказываем подробности. 

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой САХ
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой САХ

Знакомьтесь, команда «Стрит-арт хранения» — единственной в России институции, где коллекционируют и исследуют искусство «уличной волны»

С 9 по 11 июня в «Севкабель Порту» пройдет второй летний лагерь от команды «Стрит-арт хранения» — главных по уличному искусству в Петербурге (и лауреатов нашей премии «Петербург будущего-2024»!). В программе — тематические экскурсии, занятия с художниками и индивидуальные уличные проекты. Курирует кэмп научный сотрудник САХ Полина Фищенко. 

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой САХ
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой САХ

Подростки научатся работать с граффити и стикерами, создавать мурал, познакомятся со стрит-артистами и побывают в их мастерских, а также обсудят роль уличного искусства в локальной городской культуре. Каждый из трех дней будет состоять из теоретической части и практики. 

Хайлайтом кэмпа станет мини-квест по «Стрит-арт хранению», в рамках которого дети воплотят свой мурал — «от идеи до презентации» — и напишут арт-манифест.

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