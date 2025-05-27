Сад-трансформер открыли на Исаакиевской площади

Пространство у Синего моста разделено на шесть мини-садов со своей концепцией. Всего на площади во временные кадки высадили 170 новых деревьев, 2,5 тысячи кустарников и более пяти тысяч цветов.
Сад-трансформер в этом году засадили липами, туями, самшитом, розами, гортензиями, лавандой и другими растениями. Тут также появятся светло-розовая пеларгония, нежно-голубая лаванда, бело-розовый алиссум, сине-фиолетовый гелиотроп.
«Зеленую зону украсят цветы свежих холодных оттенков. Впервые в этом году для оформления садовники используют эуфорбию ампельную. Когда она разрастется и войдет в полную силу, то будет выглядеть как ажурные белые облака», — сообщили в аппарате вице-губернатора Евгения Разумишкина.
Временный сад напротив Мариинского дворца будут радовать петербуржцев до 15 октября.
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