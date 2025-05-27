Сад-трансформер открыли на Исаакиевской площади

Сад-трансформер в этом году засадили липами, туями, самшитом, розами, гортензиями, лавандой и другими растениями. Тут также появятся светло-розовая пеларгония, нежно-голубая лаванда, бело-розовый алиссум, сине-фиолетовый гелиотроп.

«Зеленую зону украсят цветы свежих холодных оттенков. Впервые в этом году для оформления садовники используют эуфорбию ампельную. Когда она разрастется и войдет в полную силу, то будет выглядеть как ажурные белые облака», — сообщили в аппарате вице-губернатора Евгения Разумишкина.

Временный сад напротив Мариинского дворца будут радовать петербуржцев до 15 октября.