В тоннеле дамбы вновь будут вводить ограничения для автомобилистов

В период с 26 по 30 мая 2025 года ограничения будут действовать в транспортном отсеке Невской стороны на внутреннем кольце КАД, а для вывода и ввода подъемной техники может потребоваться полная остановка транспортного потока, которая займет до 10 минут.

«Ремонт — не трагедия, а повод для философских размышлений в потоке машин. Дирекция КЗС приносит извинения за временные неудобства и убедительно просит водителей следить за сообщениями на информационных табло, дорожной разметкой, знаками, ограждениями, а также соблюдать скоростной режим», — отмечается в объявлении Дирекции Комплекса защитных сооружений Петербурга от наводнений.

Напомним, что ограничения вводили и в начале этой недели. Они тоже были связаны с проведением регламентных и ремонтно-восстановительных работ.