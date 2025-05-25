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В тоннеле дамбы вновь будут вводить ограничения для автомобилистов

Они начнут действовать с начала новой рабочей недели. Специалистам потребуется ограничить движение машин по правой полосе для проведения регламентных и ремонтно-восстановительных работ.

Karasev Viktor / Shutterstock.com

В период с 26 по 30 мая 2025 года ограничения будут действовать в транспортном отсеке Невской стороны на внутреннем кольце КАД, а для вывода и ввода подъемной техники может потребоваться полная остановка транспортного потока, которая займет до 10 минут.

«Ремонт — не трагедия, а повод для философских размышлений в потоке машин. Дирекция КЗС приносит извинения за временные неудобства и убедительно просит водителей следить за сообщениями на информационных табло, дорожной разметкой, знаками, ограждениями, а также соблюдать скоростной режим», — отмечается в объявлении Дирекции Комплекса защитных сооружений Петербурга от наводнений.

Напомним, что ограничения вводили и в начале этой недели. Они тоже были связаны с проведением регламентных и ремонтно-восстановительных работ.

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