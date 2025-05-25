Кратковременные дожди: вот прогноз петербургских синоптиков на воскресенье

«Температура воздуха +18…+20 градусов, в Ленинградской области +15…+20, на востоке до +28. Ветер южный, с переходом на западный, северо-западный, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 762 миллиметра ртутного столба, что немного выше нормы. В понедельник временами дожди, ночью +8…+10, днем +14…+16», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 26 мая, облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, днем местами ливни и грозы. Ветер ночью переменный слабый, днем южный, юго-западный умеренный, при грозе порывы до сильного. Температура воздуха ночью +10...+12 градусов, днем +16...+18. Атмосферное давление ночью будет слабо повышаться, днем - понижаться.