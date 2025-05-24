Майские грозы: какой будет погода в Петербурге на выходных

«Температура воздуха +18…+20 градусов, в Ленинградской области +15…+20, на востоке до +27. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 760 миллиметров ртутного столба, что около нормы. В воскресенье днем кратковременный дождь, по области гроза, ночью +12…+14, днем +19…+21», – сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 25 мая, облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, ночью местами. Ветер ночью переменный слабый, днем южных направлений слабый. Температура воздуха ночью +12...+14 градусов, днем +18...+20. Атмосферное давление ночью будет понижаться, днем – повышаться.