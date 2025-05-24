18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Майские грозы: какой будет погода в Петербурге на выходных

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 24 мая, по западным границам Ленинградской области продолжит перемещаться атмосферный фронт. Его стараниями в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, после полудня местами прогремят грозы. В такой ситуации облака и осадки ограничат дневной прогрев.

Vladimir Kovalchuk/shutterstock

«Температура воздуха +18…+20 градусов, в Ленинградской области +15…+20, на востоке до +27. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 760 миллиметров ртутного столба, что около нормы. В воскресенье днем кратковременный дождь, по области гроза, ночью +12…+14, днем +19…+21», – сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 25 мая, облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, ночью местами. Ветер ночью переменный слабый, днем южных направлений слабый. Температура воздуха ночью +12...+14 градусов, днем +18...+20. Атмосферное давление ночью будет понижаться, днем – повышаться. 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: