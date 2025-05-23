Доходный дом АО «Арина» и еще 5 мест в Выборге, где можно увидеть трафаретные росписи и сграффито

Доходный дом АО «Арина»

Здание в стиле национального финского романтизма построено для акционерного общества «Арина» в 1903 году. Автор проекта — архитектор Карл Аллан (Вальдемар) Шульман. Это одна из первых его работ в Выборге.

Доходный дом сильно пострадал во время Второй мировой войны: были повреждены перекрытия и кровля, утрачены интерьеры, сгорела парадная дверь. Во время реконструкции в советские годы надстроили этаж. Вскоре деревянные оконные проемы заменили на пластик, установили железные двери.

В парадной уцелели оригинальные лестничные ограждения с флоральным орнаментом. В 2023 году волонтеры «Выборгской улицы» впервые здесь обнаружили трафаретный росписи на стенах — оранжевые волны с цветами ландышей. Попасть внутрь можно за донат — житель дома и один из сооснователей проекта «ВыборгЪ.Осколки» Алексей Храмов расскажет об истории здания и покажет находку.

Северная ул., 12