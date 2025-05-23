Доходный дом АО «Арина» и еще 5 мест в Выборге, где можно увидеть трафаретные росписи и сграффито

В 2023 году житель Выборга Алексей Храмов обнаружил в своем доме АО «Арина» настенный декор — трафаретные росписи с изображением ландышей. Сегодня он расчистил более 15 разных орнаментов, а волонтеры проекта «Выборгская улица» систематизировали все находки на карте. Собака.ru рассказала о шести зданиях в Выборге, где уцелели трафаретные росписи и сграффито (резьба по цветной штукатурке), и узнала у основательницы блога о кладбищах whatiscemetery, участницы проекта «Выборгская улица» Маргариты Николаевой о том, чем интересен такой способ декорирования парадных.
Доходный дом АО «Арина»
Здание в стиле национального финского романтизма построено для акционерного общества «Арина» в 1903 году. Автор проекта — архитектор Карл Аллан (Вальдемар) Шульман. Это одна из первых его работ в Выборге.
Доходный дом сильно пострадал во время Второй мировой войны: были повреждены перекрытия и кровля, утрачены интерьеры, сгорела парадная дверь. Во время реконструкции в советские годы надстроили этаж. Вскоре деревянные оконные проемы заменили на пластик, установили железные двери.
В парадной уцелели оригинальные лестничные ограждения с флоральным орнаментом. В 2023 году волонтеры «Выборгской улицы» впервые здесь обнаружили трафаретный росписи на стенах — оранжевые волны с цветами ландышей. Попасть внутрь можно за донат — житель дома и один из сооснователей проекта «ВыборгЪ.Осколки» Алексей Храмов расскажет об истории здания и покажет находку.
Северная ул., 12
Доходный дом АО «Отсо»
Здание в стиле финского национального романтизма построено по проекту Карла Аллана (Вальдемара) Шульмана для акционерного общества «Отсо» в 1905—1906 годах. Фасады с небольшими эркерами и окнами разнообразной формы покрыты штукатуркой «под шубу». Витринные и дверные проемы, арочные проезды на первом этаже облицованы гранитом.
Первый этаж занимали магазин и главный офис Выборгского торгового кооператива (Viipurin Osuusliike). В 1923 году в здание въехало Выборгское музыкальное училище — будущая консерватория.
Во время Советско-финляндской войны в 1940 году в доме возник пожар. Более 10 лет здание пребывало в аварийном состоянии, только в 1953 году его восстановили. Скорее всего, нынешнюю башню надстроили в девяностых.
В парадных уцелела метлахская плитка Villeroy & Boch, оригинальные лестничные ограждения. В одном из вестибюлей волонтеры «Выборгской улицы» обнаружили фриз с еловыми лапами и в двух — раскрашенные сграффито с флоральным орнаментом, возможно, с изображением лотоса.
Ленинградское шоссе, 1
Доходный дом Москвина
Для строительства доходного дома состоятельный купец Сергей Москвин приобрел участок на главной городской площади — Красного колодца (ныне Красная). Здание в духе финского национального романтизма возвели в 1907 году по проекту Пааво Уотилы — через пять лет он стал главным архитектором Выборга и проработал им вплоть до 1928 года.
Первый этаж отделан гранитом. Фасады декорированы растительным орнаментом и подсолнухами. На верхних этажах между окнами-бойницами можно заметить сов.
В доме две парадных лестницы, где уцелел лепной флоральный орнамент и лестничные ограждения с изображением подсолнухов.
ул. Суворова, 25
Доходный дом Портана
В конце XIX века ювелир Вильгельм Портан приобрел в центе Выборга участок с деревянной усадьбой и решил на его месте возвести каменное здание. Проект заказал члену выборгского отделения Союза строителей Финляндии Антти Корпимяки.
Пятиэтажный доходный дом в стиле национального финского романтизма был закончен в начале XX века. Первый этаж был отдан под офисы страховых и транспортных компаний, мастерские, парикмахерские, молочный магазин-цех Кайслахти. Этажи выше отданы под квартиры.
Во время Советско-финляндской войны дом пострадал незначительно: была повреждена гранитная облицовка первого этажа. Уже к 1947 году здание отремонтировали.
Внутри уцелели кованные лестничные ограждения с растительными мотивами. В 2023 году волонтеры проекта «Выборгская улица» нашли в парадной росписи с изображением лотоса с завитками и соляром. В конце мая 2024 года орнамент воссоздали по трафарету, сделанному по историческому образцу.
Рыбный пер., 2
Доходный дом Массинена
Шестиэтажное здание на Ленинградском шоссе возвели по проекту архитектора Пааво Уотилы в 1910 году для промышленника, основателя целлюлозного комбината и бумажной фабрики Tienhaara Каарло Йохана Массинена. Через несколько лет к дому пристроили еще один корпус. Его автором стал Вяйно Кейнянен.
Постройка пережила Советско-финляндскую войну с минимальными потерями, однако интерьеры в большей степени были утрачены впоследствии перепланировок. Тем не менее в парадных волонтеры «Выборгской улицы» нашли, возможно, одни из самых красивых выборгских росписей — золотые драпировки на темном фоне.
Ленинградское шоссе, 15
Доходный дом Конконена
Купец Йохан Александр Конконен приобрел участок на главной улице Выборга и заказал проект доходного дома архитектору Пааво Уотилу. Здание возвели в начале XX века.
Первый этаж отделан серым гранитом и украшен барельефами атлантов. Узкий симметричный фасад выделен эркером в три окна. Архитектурный памятник венчает башня с пирамидальной кровлей.
Во время Советско-финляндской войны дом не претерпел значительных повреждений, сохранились оригинальные интерьеры. При входе и в самом вестибюле уцелел объемный флоральный орнамент.
ул. Ленина, 16
Маргарита Николаева
Основательница блога о кладбищах whatiscemetery, участница проекта «Выборгская улица» и автор научной статьи «Росписи выборгских парадных: проблема или преимущество?»:
«Традиция декорирования помещений трафаретными росписями была широко распространена в Европе в XIX веке, в первую очередь в нынешних Австрии и Германии. Изначально мастера вырезали трафареты самостоятельно, а на рубеже XIX–XX веков появились целые производства.
В начале XX века Выборг входил в состав Великого княжества Финляндского, поэтому здесь дома, как и в Хельсинки нередко декорировали трафаретной росписью и сграффито (объемным декором). Это был недорогой и при этом эффектный способ украсить парадные или квартиры. В то время был популярен стиль модерн, поэтому в трафаретах преобладали плавные линии и растительные орнаменты.
После смены властей и других исторических событий росписи в Выборге оказались забыты. Некоторые из них были закрашены еще до Советско-финляндской войны — возможно, из-за популярности функционализма или сокращения трат на ремонтные и реставрационные работы.
Мы выявили уже порядка 30 адресов с трафаретными росписями и сграффито в Выборге — ознакомиться с ними можно на сайте проекта "Выборгская улица". Это уникальная история для Ленобласти, потому что в основном такой декор уцелел в Финляндии. В Петербурге тоже есть, но мы знаем не так много примеров: в доме на Лахтинской, 3; в доходном доме Бубыря на Стремянной».
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