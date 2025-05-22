18+
  • Город
  • Город
Город

Поделиться:

Записки очевидцев о жизни в городе начала XX века, изразцы и капром: 5 новых книг о Петербурге (и не только!)

История русских изразцов на примере собрания Российского этнографического музея, документальный роман о жизни творческой интеллигенции с 1905 по 1921 год, исследование авторов термина «капиталистический романтизм» о приметах эпохи 1990–2000-х в архитектуре: Собака.ru вместе с сотрудницей «Подписных изданий» Екатериной Блатовой составила подборку книжных новинок весны.

Пресс-служба «Подписных изданий»

Дмитрий Засосов, Владимир Пызин «Из жизни Петербурга на рубеже XIX–XX веков. Записки очевидцев»

Академики 

Первая книга новой серии издательства букинистического магазина «Академия» рассказывает о  повседневности 120-летней давности. Юрист Дмитрий Засосов и инженер путей сообщений Владимир Пызин подробно описывают свои воспоминания из быта имперской столицы: городской транспорт, похоронные процессии, дачная жизнь петербуржцев на рубеже веков. Несмотря на четкую структуру, стиль повествования тяготеет, скорее, к формату дружеских разговоров. Изначально текст был выпущен в 1990-2000-х. Для нового издания подобрали иллюстрации из фондов Государственного музея истории Санкт-Петербурга, а за дизайн отвечал Кирилл Глущенко.

Пресс-служба «Подписных изданий»

Максим Жегалин «Бражники и блудницы. Как жили, любили и умирали поэты Серебряного века» (18+)

Individuum

О жизни города через его обитателей рассказывает Максим Жегалин в документальной книге «Бражники и блудницы»: героями стали главные действующие лица литературного процесса Петербурга рубежа XIX и XX веков. Знакомые с бестселлером Флориана Иллиеса «1913. Лето целого века» узнают стиль повествования: будто погружая читателя в старинный календарь, обрывающийся 1921 годом, автор день за днем отслеживает события творческой интеллигенции столицы. Декаденты, мистики и философы пишут стихи, ссорятся, влюбляются и проводят спиритические сеансы, пока мир переживает череду политических потрясений.

Пресс-служба «Подписных изданий»

Настя Елизарьева, Асия Кашапова, Гавриил Малышев, Александр Семенов, Даниил Веретенников «Круги капрома»

Издательство TATLIN

Первыми в России окрестив шедеврами зодчества девяностых и нулевых метро «Горьковская» и Макдональдс у «Василеостровской», лауреаты премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2023 в номинации «Книги» архитектор Даниил Веретенников, урбанист Гавриил Малышев и искусствовед Александр Семенов выпустили книгу об основных признаках стиля — тех самых кругах капрома, который охватил в 1990–2000-е годы страны бывшего СССР: иронический ордер, реваншизм, кричащий нейминг, полированный гранит, капроментирование, изгибиционизм и фрейдизм-членизм, шляпкозакидательство, тридэмакс, евроремонт и зеркальное стекло. На примерах архитектуры — от Петербурга до Казани — авторы в свойственной им игривой манере рассуждают о смыслах капиталистического романтизма. 

Пресс-служба «Подписных изданий»

Татьяна Пинкусова, Ольга Глазкова «Русские изразцы в собрании Российского этнографического музея»

Бослен

Изразцы с изображением павлинов, оленей, зайцев и даже собак — какие только керамические плитки не производили на территории Северо-Запада. В книге представлены фотографии свыше 120 изделий XVII – XIX веков из коллекции Российского этнографического музея, большинство из которых опубликованы впервые. Издание включает очерк кандидата искусствоведения Светланы Барановой об истории русского изразца, а также статью исследователей Лидии Шитовой и Константина Патова о реставрации старинного панно «Двуглавый орел» из Андреевского монастыря в Москве.

Пресс-служба «Подписных изданий»

Андрей Ганин «Академический зигзаг. Главное военно-учебное заведение старой России в эпоху войн и революций»

Новое литературное обозрение

Императорская Николаевская военная академия основана в 1832 году. В Первую мировую войну в высшем учебном заведении готовили кадры Генерального штаба, а позднее альма-матер оказалась в центре внутриполитических конфликтов: представители академии участвовали в создании Красной армии, формировали подпольные антибольшевистские ячейки, пытались спасти царскую семью и свергнуть советскую власть на Урале. В своей книге ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН Андрей Ганин рассказывает о самом драматичном периоде в истории Императорской Николаевской военной академии — с 1914-го по 1922-й.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: