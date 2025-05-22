Записки очевидцев о жизни в городе начала XX века, изразцы и капром: 5 новых книг о Петербурге (и не только!)

Настя Елизарьева, Асия Кашапова, Гавриил Малышев, Александр Семенов, Даниил Веретенников «Круги капрома»

Издательство TATLIN

Первыми в России окрестив шедеврами зодчества девяностых и нулевых метро «Горьковская» и Макдональдс у «Василеостровской», лауреаты премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2023 в номинации «Книги» архитектор Даниил Веретенников, урбанист Гавриил Малышев и искусствовед Александр Семенов выпустили книгу об основных признаках стиля — тех самых кругах капрома, который охватил в 1990–2000-е годы страны бывшего СССР: иронический ордер, реваншизм, кричащий нейминг, полированный гранит, капроментирование, изгибиционизм и фрейдизм-членизм, шляпкозакидательство, тридэмакс, евроремонт и зеркальное стекло. На примерах архитектуры — от Петербурга до Казани — авторы в свойственной им игривой манере рассуждают о смыслах капиталистического романтизма.