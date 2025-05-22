Записки очевидцев о жизни в городе начала XX века, изразцы и капром: 5 новых книг о Петербурге (и не только!)

История русских изразцов на примере собрания Российского этнографического музея, документальный роман о жизни творческой интеллигенции с 1905 по 1921 год, исследование авторов термина «капиталистический романтизм» о приметах эпохи 1990–2000-х в архитектуре: Собака.ru вместе с сотрудницей «Подписных изданий» Екатериной Блатовой составила подборку книжных новинок весны.
Дмитрий Засосов, Владимир Пызин «Из жизни Петербурга на рубеже XIX–XX веков. Записки очевидцев»
Академики
Первая книга новой серии издательства букинистического магазина «Академия» рассказывает о повседневности 120-летней давности. Юрист Дмитрий Засосов и инженер путей сообщений Владимир Пызин подробно описывают свои воспоминания из быта имперской столицы: городской транспорт, похоронные процессии, дачная жизнь петербуржцев на рубеже веков. Несмотря на четкую структуру, стиль повествования тяготеет, скорее, к формату дружеских разговоров. Изначально текст был выпущен в 1990-2000-х. Для нового издания подобрали иллюстрации из фондов Государственного музея истории Санкт-Петербурга, а за дизайн отвечал Кирилл Глущенко.
Максим Жегалин «Бражники и блудницы. Как жили, любили и умирали поэты Серебряного века» (18+)
Individuum
О жизни города через его обитателей рассказывает Максим Жегалин в документальной книге «Бражники и блудницы»: героями стали главные действующие лица литературного процесса Петербурга рубежа XIX и XX веков. Знакомые с бестселлером Флориана Иллиеса «1913. Лето целого века» узнают стиль повествования: будто погружая читателя в старинный календарь, обрывающийся 1921 годом, автор день за днем отслеживает события творческой интеллигенции столицы. Декаденты, мистики и философы пишут стихи, ссорятся, влюбляются и проводят спиритические сеансы, пока мир переживает череду политических потрясений.
Настя Елизарьева, Асия Кашапова, Гавриил Малышев, Александр Семенов, Даниил Веретенников «Круги капрома»
Издательство TATLIN
Первыми в России окрестив шедеврами зодчества девяностых и нулевых метро «Горьковская» и Макдональдс у «Василеостровской», лауреаты премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2023 в номинации «Книги» архитектор Даниил Веретенников, урбанист Гавриил Малышев и искусствовед Александр Семенов выпустили книгу об основных признаках стиля — тех самых кругах капрома, который охватил в 1990–2000-е годы страны бывшего СССР: иронический ордер, реваншизм, кричащий нейминг, полированный гранит, капроментирование, изгибиционизм и фрейдизм-членизм, шляпкозакидательство, тридэмакс, евроремонт и зеркальное стекло. На примерах архитектуры — от Петербурга до Казани — авторы в свойственной им игривой манере рассуждают о смыслах капиталистического романтизма.
Татьяна Пинкусова, Ольга Глазкова «Русские изразцы в собрании Российского этнографического музея»
Бослен
Изразцы с изображением павлинов, оленей, зайцев и даже собак — какие только керамические плитки не производили на территории Северо-Запада. В книге представлены фотографии свыше 120 изделий XVII – XIX веков из коллекции Российского этнографического музея, большинство из которых опубликованы впервые. Издание включает очерк кандидата искусствоведения Светланы Барановой об истории русского изразца, а также статью исследователей Лидии Шитовой и Константина Патова о реставрации старинного панно «Двуглавый орел» из Андреевского монастыря в Москве.
Андрей Ганин «Академический зигзаг. Главное военно-учебное заведение старой России в эпоху войн и революций»
Новое литературное обозрение
Императорская Николаевская военная академия основана в 1832 году. В Первую мировую войну в высшем учебном заведении готовили кадры Генерального штаба, а позднее альма-матер оказалась в центре внутриполитических конфликтов: представители академии участвовали в создании Красной армии, формировали подпольные антибольшевистские ячейки, пытались спасти царскую семью и свергнуть советскую власть на Урале. В своей книге ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН Андрей Ганин рассказывает о самом драматичном периоде в истории Императорской Николаевской военной академии — с 1914-го по 1922-й.
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