На следующей неделе в тоннеле дамбы будут перекрывать движение

«Для ввода и вывода подъёмной техники возможна полная остановка транспортного потока перед въездом в тоннель на непродолжительное время — не более 10 минут», — говорится в сообщении пресс-службы Дирекции КЗС.

Во избежание ДТП автомобилистов попросили внимательно следить за сообщениями на информационных табло, дорожной разметкой, знаками и ограждениями, а также соблюдать скоростной режим.

Ранее мы рассказывали о том, что В Петербурге Краснопутиловскую развязку спроектируют за 359 млн рублей.