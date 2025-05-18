На следующей неделе в тоннеле дамбы будут перекрывать движение

С 19 по 23 мая в правой полосе транспортного отсека Невской стороны (внутреннее кольцо КАД) будут действовать ограничения. Это связано с проведением регламентных и ремонтно-восстановительных работ в автодорожном тоннеле дамбы.
«Для ввода и вывода подъёмной техники возможна полная остановка транспортного потока перед въездом в тоннель на непродолжительное время — не более 10 минут», — говорится в сообщении пресс-службы Дирекции КЗС.
Во избежание ДТП автомобилистов попросили внимательно следить за сообщениями на информационных табло, дорожной разметкой, знаками и ограждениями, а также соблюдать скоростной режим.
Ранее мы рассказывали о том, что В Петербурге Краснопутиловскую развязку спроектируют за 359 млн рублей.
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