Некоторые городские фонтаны летом будут работать после полуночи

На период «белых ночей» городской «Водоканал» продлил работу нескольких сооружений. Режим работы 30 фонтанов продлят с 19 мая по 20 июля.
Три сооружения будут работать до 23:00 (в Колпино на улице Павловской, 34 и в поселке Металлострой на улице Центральной, 12). До полуночи будет работать 21 сооружение:
- Петергофское шоссе, 27;
- Крестовский проспект, 21;
- Московский проспект, 165;
- Ломоносов, Александровская улица, 34а;
- Московский проспект, 188 (фонтан "Слава");
- Шушары, Первомайская улица;
- аллея Смольного, 1 (4 фонтана);
- Кирочная улица, 50;
- Слободская улица, 4;
- парк «300-летия Санкт-Петербурга» (3 фонтана: Фонтан-маяк, восточный и западный);
- Зеленогорск, Приморское шоссе, 549;
- Зеленогорск, Приморское шоссе, 559/1;
- Витебская площадь 1;
- Никольская площадь, 1 (2 фонтана);
- Лиговский проспект, 64–66.
Еще шесть водных сооружений в центре города будут работать до 2:00. Среди адресов: Дворцовая набережная, 38, Петровская набережная, 10, Александровский сад, Манежная площадь, Невский проспект 56, Казанская площадь. Остальные же фонтаны, как и обычно, будут радовать до 22:00.
Комментарии (0)