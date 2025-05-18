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Некоторые городские фонтаны летом будут работать после полуночи

На период «белых ночей» городской «Водоканал» продлил работу нескольких сооружений. Режим работы 30 фонтанов продлят с 19 мая по 20 июля.

Mistervlad / Shutterstock.com

Три сооружения будут работать до 23:00 (в Колпино на улице Павловской, 34 и в поселке Металлострой на улице Центральной, 12). До полуночи будет работать 21 сооружение:

  • Петергофское шоссе, 27;
  • Крестовский проспект, 21;
  • Московский проспект, 165;
  • Ломоносов, Александровская улица, 34а;
  • Московский проспект, 188 (фонтан "Слава");
  • Шушары, Первомайская улица;
  • аллея Смольного, 1 (4 фонтана);
  • Кирочная улица, 50;
  • Слободская улица, 4;
  • парк «300-летия Санкт-Петербурга» (3 фонтана: Фонтан-маяк, восточный и западный);
  • Зеленогорск, Приморское шоссе, 549;
  • Зеленогорск, Приморское шоссе, 559/1;
  • Витебская площадь 1;
  • Никольская площадь, 1 (2 фонтана);
  • Лиговский проспект, 64–66.

Еще шесть водных сооружений в центре города будут работать до 2:00. Среди адресов: Дворцовая набережная, 38, Петровская набережная, 10, Александровский сад, Манежная площадь, Невский проспект 56, Казанская площадь. Остальные же фонтаны, как и обычно, будут радовать до 22:00.

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