Некоторые городские фонтаны летом будут работать после полуночи

Три сооружения будут работать до 23:00 (в Колпино на улице Павловской, 34 и в поселке Металлострой на улице Центральной, 12). До полуночи будет работать 21 сооружение:

Петергофское шоссе, 27;

Крестовский проспект, 21;

Московский проспект, 165;

Ломоносов, Александровская улица, 34а;

Московский проспект, 188 (фонтан "Слава");

Шушары, Первомайская улица;

аллея Смольного, 1 (4 фонтана);

Кирочная улица, 50;

Слободская улица, 4;

парк «300-летия Санкт-Петербурга» (3 фонтана: Фонтан-маяк, восточный и западный);

Зеленогорск, Приморское шоссе, 549;

Зеленогорск, Приморское шоссе, 559/1;

Витебская площадь 1;

Никольская площадь, 1 (2 фонтана);

Лиговский проспект, 64–66.

Еще шесть водных сооружений в центре города будут работать до 2:00. Среди адресов: Дворцовая набережная, 38, Петровская набережная, 10, Александровский сад, Манежная площадь, Невский проспект 56, Казанская площадь. Остальные же фонтаны, как и обычно, будут радовать до 22:00.