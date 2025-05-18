Под властью циклона: вот прогноз петербургских синоптиков на воскресенье

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 18 мая, метеорологические условия в городе будут определяться под влиянием северной периферии циклонического вихря выходящего на запад ЦФО. В такой ситуации в региона ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие дожди.
«Температура воздуха +16…+18, в Ленинградской области +14…+19 градусов. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 758 миллиметров ртутного столба, что немного ниже нормы. В понедельник без существенных осадков, ночью +7…+9, днем +15…+17», — сказал Леус.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 19 мая, ночью облачно с прояснениями, днем переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха ночью +6...+8 градусов, днем +14...+16. Атмосферное давление будет слабо понижаться.
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