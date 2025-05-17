В Петербурге Краснопутиловскую развязку спроектируют за 359 млн рублей

Срок выполнения работ — до 14 декабря 2026 года. Максимальная стоимость контракта — 359 миллионов рублей. Об этом пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на данные Госзакупок.

Планы по строительству развязки были еще в 2007. Работы планировали разделить на две очереди: строительство путепровода в створе Краснопутиловской улицы с учётом подключения проспекта Народного Ополчения и строительство съездов транспортной развязки с реконструкцией участка на улице Червонного Казачества. На строительство отводили порядка 3 лет.

Ранее мы писали о том, что строительство нового моста через Неву в составе ШМСД начнут в июне. Завершить возведение переправы планируют к 2030 году.