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Тепло и без дождей: какой будет погода в Петербурге на выходных

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 17 мая, синоптическая ситуация в городе будет определяться под влиянием северо-восточной периферии малоподвижного циклона, с центром над Калининградской областью. В регионе ожидается облачная с прояснениями погода, утром местами возможны небольшие дожди.

Olena Syvets/shutterstock

«Температура воздуха +15…+17 градусов, в Ленинградской области +14…+19. Ветер юго-восточный, с переходом на северо-восточный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 761 миллиметр ртутного столба, что около нормы. В воскресенье днем местами небольшие дожди, ночью +7…+9 градусов, днем +15…+17», — сказал Леус.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 18 мая, Облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью +8...+10 градусов, днем +15...+17. Атмосферное давление существенно не изменится.

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