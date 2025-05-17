Тепло и без дождей: какой будет погода в Петербурге на выходных

«Температура воздуха +15…+17 градусов, в Ленинградской области +14…+19. Ветер юго-восточный, с переходом на северо-восточный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 761 миллиметр ртутного столба, что около нормы. В воскресенье днем местами небольшие дожди, ночью +7…+9 градусов, днем +15…+17», — сказал Леус.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 18 мая, Облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь. Ветер северо-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью +8...+10 градусов, днем +15...+17. Атмосферное давление существенно не изменится.