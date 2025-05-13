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Строительство нового моста через Неву в составе ШМСД начнут в июне

Тогда же запустят и строительство второго этапа Широтной магистрали скоростного движения. Завершить возведение переправы планируют к 2030 году.

Shutterstock.com

«В июне стартует второй этап, который предусматривает строительство ещё одного разводного моста через Неву», — рассказал губернатор Александр Беглов.

Разводной мост будет находиться в створе Зольной и Фаянсовой улиц рядом с действующим Финляндским железнодорожным мостом. Он станет частью Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД).

Также градоначальник напомнил о строительстве линии скоростного трамвая Купчино — Шушары — Славянка. Первая очередь до Шушар откроют до конца 2025 года, а в следующем году планируют завершить вторую очередь до Славянки.

Также среди городских транспортных проектов есть первый участок Красносельско-Калининской линии метро — от «Юго-Западной» до «Путиловской». Его собираются запустить до конца 2025 года.

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