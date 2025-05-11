18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Яхтсмены просят сохранить в Петербурге старейший яхт-клуб России

Инициативная группа представителей Санкт-Петербургского речного яхт-клуба обратились с просьбой о поддержке. Как указано в обращении, сейчас деятельность клуба под угрозой — государственные структуры требуют освобождения территории под реновацию.

ESB Professional/shutterstock

«СПбРЯК находится на Петровском острове с 1935 года и представляет собой не только важную часть спортивной жизни города, но и является памятником истории. Это не просто знаковое место – место делают люди, которые на протяжении десятков лет сохраняют яхты за счет средств общественных команд, то есть простых граждан города, поддерживают любительский парусный спорт, обеспечивая его доступность», — говорится в тексте петиции.

Альтернативных мест для размещения большинства яхт нет. Их вынужденное удаление с территории яхт-клуба, по словам авторов петиции, может привести к коммерциализации парусного спорта и «уничтожению большей части любительского, общественного флота, доступного людям всех возрастов и социальных групп».

Ранее мы писали о том, что градозащитники рассказали о начале сноса здания Земской больницы в Новой Ладоге. Хотя собственник уведомил чиновников о проведении капитального ремонта.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: