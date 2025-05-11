Яхтсмены просят сохранить в Петербурге старейший яхт-клуб России

«СПбРЯК находится на Петровском острове с 1935 года и представляет собой не только важную часть спортивной жизни города, но и является памятником истории. Это не просто знаковое место – место делают люди, которые на протяжении десятков лет сохраняют яхты за счет средств общественных команд, то есть простых граждан города, поддерживают любительский парусный спорт, обеспечивая его доступность», — говорится в тексте петиции.

Альтернативных мест для размещения большинства яхт нет. Их вынужденное удаление с территории яхт-клуба, по словам авторов петиции, может привести к коммерциализации парусного спорта и «уничтожению большей части любительского, общественного флота, доступного людям всех возрастов и социальных групп».

Ранее мы писали о том, что градозащитники рассказали о начале сноса здания Земской больницы в Новой Ладоге. Хотя собственник уведомил чиновников о проведении капитального ремонта.