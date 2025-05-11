Кратковременные дожди и мокрый снег: вот прогноз петербургских синоптиков на воскресенье

По словам ведущего эксперта погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 11 мая, территорию города своим северо-западным краем заденет обширный циклонический вихрь, выходящий с юга в Верхневолжье. В такой ситуации в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди, на востоке области с мокрым снегом.
«Температура воздуха +9…+11 градусов, в Ленинградской области +8…+13. Ветер северный 5-10 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 763 миллиметра ртутного столба, что выше нормы. В понедельник без осадков, ночью +3…+5, днем +11…+13, — сказал Леус.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 12 мая, ночью небольшая, днем переменная облачность. Без осадков. Ветер северный, северо-восточный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +3...+5 градусов, в окрестностях местами до +1, днем +12...+14. Атмосферное давление существенно не изменится.
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