Как Петербург отмечает 80-летие Победы?

Парад на Дворцовой площади, редкая опера «Зори здесь тихие» в Мариинском театре, специальный показ «Летят журавли» и масштабная выставка, посвященная подвигу тыла в «Манеже» — Собака.ru собрала дайджест главных событий города на тему Великой Отечественной войны.
9 мая
Парад Победы, Дворцовая площадь (0+)
Если вы не в числе счастливчиков, которым достались пригласительные, есть две альтернативных возможности увидеть парад. Первая — подключиться к онлайн-трансляции. Вторая — прийти заранее и занять себе место у Александровского сада или Дворцового проезда (осторожно — рискуете попасть в толпу!). Воздушную часть парада можно разглядеть с ближайших мостов и набережных. Например, отличный вид с Дворцовой и Университетской.
10:00
Проезд колонны ретро-автомобилей, Дворцовая площадь (0+)
Звездные раритеты советского автопрома проделают путь от Дворцовой до площади Восстания с ветеранами на борту. Сопровождать шоу будет музыка военных лет.
11:30
«Бессмертный полк», площадь Александра Невского (0+)
Сбор участников акции, которые хотят почтить память ветеранов, стартует в 12:00 на площади Александра Невского. В 14:00 шествие двинется по Невскому проспекту и — по расчетам — к 15:00 колонна окажется на Дворцовой площади. Как раз к началу праздничного концерта.
14:00
Торжественный салют, Петропавловская крепость (0+)
Увидеть шоу, конечно же, можно из самой крепости. Но (по секрету!) среди самых зрелищных локаций — Дворцовая набережная, стрелка Васильевского острова и любой спот в акватории Невы.
22:00
«Долго пахнут порохом слова...», театр «Суббота»
Концерты
«Долго пахнут порохом слова...», театр «Суббота» (12+)
Главный режиссер театра Андрей Сидельников представляет концерт из песен на стихи фронтовиков и поэтов послевоенного поколения.
8 мая, 19:00
«Праздничный концерт», филармония им. Шостаковича (6+)
Прозвучат жизнеутверждающие композиции советских авторов: Блантера, Соловьева-Седого, Френкеля, Баснера, Пахмутовой и Тухманова.
9 мая, 19:00
«Концерт ко Дню Победы», Мариинский театр (6+)
Солист театра Дмитрий Благов под аккомпанемент духового оркестра исполнит Римского-Корсакова, Баха, Чайковского и прочих классиков.
9 мая, 14:00
«Помнить, чтобы жить», музыкальный театр им. Шаляпина (6+)
«Священная война» Александрова, «Темная ночь» Богословского, «Смуглянка» Шведова и «В лесу прифронтовом» Блантера — в версии хора театра.
9 мая, 16:00
«От Победы к Победам», Дворцовая площадь (0+)
Шоу стартует бенефисом Александра Розенбаума. Также в программе выступления Василия Герелло, Дмитрия Певцова, Пелагеи, ансамблей «Песняры» и «Невские зори». Концерт символично завершится в 19:45.
9 мая, 15:00
«День Победы», Петропавловская крепость (0+)
В Нарышкином бастионе прозвучат песни военного времени, а также стихи о победе. Среди артистов заявлены: Яна Леонтьева, Марина Воротова, Святослав Грабовский, Роман Юрченко другие.
9 мая, 15:30
Спектакль «Многоголосье»
Спектакли
«В семь часов вечера после войны», БДТ им. Товстоногова (12+)
Актеры Нина Усатова, Карина Разумовская, Василий Реутов, Андрей Феськов и Алена Кучкова прочтут дневниковые записи, датированные 9 мая 1945 года. Музыкальное сопровождение — Бетховен, Брамс и Шостакович в исполнении симфонического оркестра.
7 мая, 19:00
«Сестра печали», «Балтийский дом» (малая сцена) (16+)
Имена режиссера Праудина и писателя Шефнера на одной афише — уже предмет жгучего интереса. Автобиографический текст рассказывает историю трех юношей, которые дружат, влюбляются, ссорятся, сочиняют стихи и, конечно же, мечтают. Нюанс в том, что местом действия служит Ленинград в 1940-м году.
7, 8, 24, 27 мая
«Актеры БДТ — солдаты Великой Отечественной…», БДТ им. Товстоногова (12+)
Авторская программа лекций театроведа Ирины Шимбаревич об артистах и сотрудниках БДТ, которые во время войны уезжали на фронт и создавали постановки в эвакуации. Например, речь пойдет об Иннокентии Смоктуновском и Павле Луспекаеве.
8 мая, 19:00
«Многоголосье», Театр Комиссаржевской (12+)
Документальный спектакль-посвящение победе. Артисты театра приглашают к разговору о сложных темах: блокаде, смерти, связи поколений. Постановщиком выступил Родион Приходько, играющий в Комиссаржевке Штольца в «Обломове» и Комаровского в «Докторе Живаго».
8, 9 мая
«Возвращение», Театр на Литейном (16+)
Драма по мотивам повести Грековой «Вдовий пароход» разворачивается вокруг пяти женщин, которые живут в коммунальной квартире. Они поддерживают быт, воспитывают детей и надеются на счастливое будущее — все это на фоне 1940-х и потери близких на войне.
8, 9, 23 мая
«Красавица», ТЮЗ им. Брянцева (12+)
Реальная история о бегемоте по кличке Красавица, который пережил блокаду, благодаря усилиям сотрудников ленинградского зоопарка. Режиссер — звезда Татарского ТЮЗа, лауреат «Золотой маски» Тимур Кулов.
8, 10 мая
«Зори здесь тихие», Концертный зал Мариинского театра (6+)
Редкая возможность услышать последнюю оперу Кирилла Молчанова по повести Бориса Васильева о подвиге девушек-зенитчиц. В постановке смешается и эстрадная песня, и музыка барокко.
9 мая, 19:00
«Минуты жизни», Большой театр кукол (12+)
Трибьют героям войны. Постановщиком выступил авангардист, волшебник и лауреат премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Руслан Кудашов.
9 мая, 19:00
«Дорога к жизни», Александринский театр (12+)
Артисты театра вспоминают, как в годы блокады на сцене Александринки (на тот момент Академического театра драмы им. Пушкина!) работал Ленинградский театр музыкальной комедии.
9 мая, 20:00
Онлайн-спектакль «Твоя песня», Театр на Садовой (16+)
Причудливый синтез жанров: аудиоспектакль в видеоформате. Основа сюжета — музыкальная пьеса советского драматурга и сценариста Виктора Гусева о тяготах войны.
12 мая, 18:00
Эммануил Евзерихин "После массировнного налета гитлеровской авиации", 1942 год
Выставки
«Великая страна — Великая Победа. 1941-1945», «Манеж» (12+)
В прошлом году петербургский «Манеж» показал масштабную блокадную выставку. В этом темой выбраны победа в Великой Отечественной и подвиг тыла. Впечатляет количество экспонатов (более 1000 артефактов, фотографий и аудиозаписей!) и разнообразие разделов: от медицинской помощи раненым и организации труда в годы войны до мобилизации промышленности.
До 22 июня
«Эммануил Евзерихин», «Росфото» (12+)
Фотограф Эммануил Евзерихин фиксировал в своих кадрах историю СССР. Его ретроспектива в «Росфото» — военные хроники, пионеры, парады, физкультурники, улицы старой Москвы и знаковый снимок со слоном, которого по улицам водили. Вернее прогуливали по ВДНХ.
До 15 июня
«Страна побед», Корпус Бенуа (6+)
Более 200 (!) работ, посвященных судьбоносным историческим сражениям: начиная с времен Александра Невского и заканчивая Великой Отечественной войной. Среди авторов — Боголюбов, Дейнека, Самохвалов, Пакулин, Таннауер и другие.
До 7 июля
«Музыка побед», Шереметевский дворец (12+)
Выставка объединяет целый ряд исторических событий: среди них Полтавская битва, Бородинское сражение, рейд на Берлин, взятие Измаила. Все это — через музыкальный медиум и произведения батальных живописцев. Главные экспонаты здесь — армейские литавры, барабаны, трубы, гобои, аккордеоны и баяны.
До 1 декабря
Фильм 1957 года "Летят журавли"
Кинопоказы и лекции
Лекция «Кино “в тумане войны”», двор «Третьего места» (18+)
Сценарист Дмитрий Дубровский расскажет об особенностях кинематографического языка в советских военных шедеврах Тарковского, Германа, Климова, Шепитько, Ростоцкого и Смирнова.
8 мая, 15:00
«Кабель жизни», «Студия 42», «Севкабель Порт» (12+)
«Судьба человека» Бондарчука, «Восхождение» Шепитько и «Летят журавли» Калатозова — широкая кинопрограмма к 9 мая совместно с фондом «Ленинграды».
9 мая, 15:00
Специальные показы на майских праздниках, «Ленфильм» (12+)
Советская классика: «Зеленые цепочки» Аронова, «Небесный тихоход» Тимошенко и «На пути в Берлин» Ершова.
9 мая, 12:00
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