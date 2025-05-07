Как Петербург отмечает 80-летие Победы?

9 мая

Парад Победы, Дворцовая площадь (0+)

Если вы не в числе счастливчиков, которым достались пригласительные, есть две альтернативных возможности увидеть парад. Первая — подключиться к онлайн-трансляции. Вторая — прийти заранее и занять себе место у Александровского сада или Дворцового проезда (осторожно — рискуете попасть в толпу!). Воздушную часть парада можно разглядеть с ближайших мостов и набережных. Например, отличный вид с Дворцовой и Университетской.

10:00

Проезд колонны ретро-автомобилей, Дворцовая площадь (0+)

Звездные раритеты советского автопрома проделают путь от Дворцовой до площади Восстания с ветеранами на борту. Сопровождать шоу будет музыка военных лет.

11:30

«Бессмертный полк», площадь Александра Невского (0+)

Сбор участников акции, которые хотят почтить память ветеранов, стартует в 12:00 на площади Александра Невского. В 14:00 шествие двинется по Невскому проспекту и — по расчетам — к 15:00 колонна окажется на Дворцовой площади. Как раз к началу праздничного концерта.

14:00

Торжественный салют, Петропавловская крепость (0+)

Увидеть шоу, конечно же, можно из самой крепости. Но (по секрету!) среди самых зрелищных локаций — Дворцовая набережная, стрелка Васильевского острова и любой спот в акватории Невы.

22:00